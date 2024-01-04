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ВСУ активно наносят удары по позициям оккупантов в Бердянске, — местные власти

4 января 2024 06:36
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
ВСУ активно наносят удары по позициям оккупантов в Бердянске, — местные власти
Военные ВСУ запускают БпЛА. Фото: google.com
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

В последнее время местное население Бердянска часто сообщает о взрывах в городе — ВСУ начали активно запускать дроны по позициям оккупантов. Однако россияне чщательно скрывают последствия ударов.

Об этом Новини.LIVE сообщил заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов.

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В последние дни, примерно неделю-полторы, местные жители Бердянска сообщают о взрывах в городе. Похоже, что летят беспилотники.

"К большому сожалению, мы не знаем о точных результатах, потому что все, что там происходит, оккупанты очень скрывают. Если где-то и бывает какой-то прилет, то эта территория ограничивается, доступ ограничивается. Даже нет возможности отчитаться о последствиях", — сообщил Виктор Дудукалов.

Точно известно только, что взрывы слышны раз в 2-3 дня, а иногда и несколько подряд в один день. Оккупанты подозревают местных, что те сливают информацию о местонахождении различных важных объектов.

"Покоя там у оккупантов нет, и они, соответственно, из-за этого очень напряженные и очень сильно кошмарят местное население из-за того, что там летит. Соответственно, что люди сообщают, где что находится. Они там чувствуют, что они в Украине", — рассказал зампредседателя Бердянского райсовета.

Напомним, в канун праздников в Бердянске военных стало больше, чем местного населения. К тому же в город приехали семьи оккупантов на празднование Нового года.

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