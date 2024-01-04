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ЗСУ активно наносять удари по позиціях окупантів у Бердянську, — місцева влада

4 січня 2024 06:36
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
ЗСУ активно наносять удари по позиціях окупантів у Бердянську, — місцева влада
Військові ЗСУ запускають БпЛА. Фото: google.com
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Останнім часом місцеве населення Бердянська часто повідомляє про вибухи у місті — ЗСУ почали активно запускати дрони по позиціях окупантів. Однак росіяни ретельно приховують наслідки ударів.

Про це Новини.LIVE повідомив заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов. 

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Останніми днями, десь тиждень-півтора, місцеві жителі Бердянська повідомляють про вибухи в місті. Дуже схоже, що летять безпілотники.

"На превеликий жаль, ми не знаємо про точні результати, тому що все, що там відбувається, окупанти дуже ховають. Якщо десь і буває якийсь приліт, то ця територія обмежується, доступ обмежується. Навіть немає можливості відзвітувати про наслідки", — повідомив Віктор Дудукалов. 

Точно відомо лише те, що вибухи чути раз на 2-3 дні, а інколи й декілька поспіль в один день. Окупанти підозрюють місцевих, що ті зливають інформацію про місцезнаходження різних важливих обʼєктів. 

"Спокою там в окупантів немає, і вони, відповідно, через це дуже напружені і дуже сильно кошмарять місцеве населення через те, що там летить. Відповідно, що люди повідомляють, де що розташовано. Вони там відчувають, що вони в Україні", — розповів заступник голови Бердянської райради. 

Нагадаємо, напередодні свят у Бердянську військових стало більше, ніж місцевого населення. До того ж, у місто приїхали родини окупантів на святкування Нового року. 

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