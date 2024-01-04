ЗСУ активно наносять удари по позиціях окупантів у Бердянську, — місцева влада
Останнім часом місцеве населення Бердянська часто повідомляє про вибухи у місті — ЗСУ почали активно запускати дрони по позиціях окупантів. Однак росіяни ретельно приховують наслідки ударів.
Про це Новини.LIVE повідомив заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов.
Обстріли Бердянська
Останніми днями, десь тиждень-півтора, місцеві жителі Бердянська повідомляють про вибухи в місті. Дуже схоже, що летять безпілотники.
"На превеликий жаль, ми не знаємо про точні результати, тому що все, що там відбувається, окупанти дуже ховають. Якщо десь і буває якийсь приліт, то ця територія обмежується, доступ обмежується. Навіть немає можливості відзвітувати про наслідки", — повідомив Віктор Дудукалов.
Точно відомо лише те, що вибухи чути раз на 2-3 дні, а інколи й декілька поспіль в один день. Окупанти підозрюють місцевих, що ті зливають інформацію про місцезнаходження різних важливих обʼєктів.
"Спокою там в окупантів немає, і вони, відповідно, через це дуже напружені і дуже сильно кошмарять місцеве населення через те, що там летить. Відповідно, що люди повідомляють, де що розташовано. Вони там відчувають, що вони в Україні", — розповів заступник голови Бердянської райради.
Нагадаємо, напередодні свят у Бердянську військових стало більше, ніж місцевого населення. До того ж, у місто приїхали родини окупантів на святкування Нового року.
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