ВСУ получат пистолеты и пистолеты-пулеметы по стандартам НАТО

Тренировки бойцов ВСУ с пистолетами стандартов НАТО. Фото: Минобороны Украины

Вооруженные силы Украины начнут использовать 10 образцов пистолетов и пистолетов-пулеметов, принятых на вооружение странами НАТО. Среди иностранных брендов будут и украинские модели.

Об этом 18 июля, в четверг сообщается на сайте Минобороны Украины.

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О каких именно образцах оружия идет речь

Точная информация и перечень моделей министерство обороны не приводит, но информирует, что это пистолеты иностранного производства от известных оружейных компаний из США, Италии и Бельгии. Это оружие имеет калибр 9 мм, однако среди них есть образцы с более мощным калибром 11,43 мм.

Пистолет Beretta 92F у бойца ВСУ. Фото: Минобороны Украины

Судя по фото, которое обнародовало Минобороны, в перечень моделей будет входить легендарная Beretta 92F. Она находится на вооружении в американской армии и полиции.

Кроме вооруженных сил, ее взяли на вооружение службы безопасности, секретная служба. Модель была рекомендована к закупке полицейским управлением. Только для вооруженных сил США заказали более 300 тысяч подобных пистолетов.

Помимо пистолетов на вооружение в ВСУ попадут и пистолеты-пулеметы. Их преимущество в большом запасе патронов (на 15, 20, 25 и 30 патронов), скорострельности и возможности оборудования разнообразными вспомогательными средствами вроде небольших примеров, глушителей и оптики.

Напомним, в Вашингтоне прошел юбилейный 75-й саммит НАТО. На нем ключевой темой была помощь Украине в войне против России и будущее вступление страны в НАТО.

Президент США Джо Байден в ходе саммита заявил, что переговоры с Россией сейчас бессмысленны.