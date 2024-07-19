ЗСУ отримають пістолети та пістолети-кулемети за стандартами НАТО

Тренування бійців ЗСУ з пістолетами стандартів НАТО. Фото: Міноборони України

Збройні сили України почнуть використовувати 10 зразків пістолетів та пістолетів-кулеметів, що прийняті на озброєння країнами НАТО. Серед іноземних брендів будуть і українські моделі.

Про це 18 липня, у четвер повідомляється на сайті Міноборони України.

Читайте також:

Про які саме зразки зброї йдеться

Точна інформація і перелік моделей міністерство оборони не наводить, але інформує, що це пістолети іноземного виробництва від відомих зброярських компаній зі США, Італії та Бельгії. Ця зброя має калібр 9 мм, однак серед них є також зразки з потужнішим калібром 11,43 мм.

Пістолет Beretta 92F у бійця ЗСУ. Фото: Міноборони України

Судячи з фото, яке оприлюднило Міноборони, в перелік моделей буде входити легендарна Beretta 92F. Вона є на озброєнні в американській армії та поліції.

Крім збройних сил її взяли на озброєння служби безпеки, секретна служба. Модель було рекомендовано до закупівлі поліцейським управлінням. Тільки для збройних сил США замовили понад 300 тисяч таких пістолетів.

Крім пістолетів на озброєння до ЗСУ потраплять і пістолети-кулемети. Їхня перевага у великому запасі набоїв (на 15, 20, 25 та 30 патронів), швидкострільності та можливості обладнання різноманітними допоміжними засобами на кшталт невеличких прикладів, глушників та оптики.

Нагадаємо, у Вашингтоні пройшов ювілейний 75-й саміт НАТО. На ньому ключовою темою була допомога Україні у війні проти Росії та майбутній вступ країни до НАТО.

Президент США Джо Байден під час саміту заявив, що переговори з Росією зараз не мають сенсу.