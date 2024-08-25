Операция в Курской области — жителям Суджи показали документальные фильмы о войне в Украине

Военный показывает жителям Суджи украинские документальные фильмы о войне. Фото: скриншот

Украинские военные показали жителям города Суджа документальные фильмы о зверствах россиян в Украине. Местные выразили соболезнования украинцам, подчеркнув, что бессильны в их стране.

Об этом сообщил офицер ВСУ Алексей Дмитрашковский для Новини.LIVE.

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Жителям Суджи показали документальные фильмы о войне

Украинские военные во время встречи с жителями города Суджа в Курской области показали документальные фильмы о зверствах российской армии в Украине.

Во время просмотра лент местные увидели, как россияне обстреливали транспортные средства с надписью "дети" и белыми флагами, услышали истории женщин, которых насиловали и которые днями жили в подвалах.

Дмитрашковский сообщил, что во время просмотра фильмов местные жители, зомбированные российской пропагандой, начали выражать соболезнования Украине, однако отметили, что чувствуют себя бессильными перед происходящим в их стране.

"Решил показывать наши документальные ленты именно жителям Суджи и тех населенных пунктов, которые контролируют ВСУ, потому что смотрел сюжеты, которые наши коллеги делали, и там очень много звучало, что "мы не понимаем, что произошло и почему началась война" , — сказал офицер ВСУ.