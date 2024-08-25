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ЗСУ показали жителям Суджі документальні фільми про вчинки росіян в Україні

25 серпня 2024 20:01
Валерія Барановська - редактор
Операція у Курській області — жителям Суджі показали документальні фільми про війну в Україні
Військовий показує жителям Суджі українські документальні фільми про війну. Фото: скриншот
Валерія Барановська - редактор

Українські військові показали жителям міста Суджа документальні фільми про звірства росіян в Україні. Місцеві висловили співчуття українцям, наголосивши на тому, що безсиллі у їхній країні.

Про це повідомив офіцер ЗСУ Олексій Дмитрашківський для Новини.LIVE.

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Українські військові під час зустрічі із жителями міста Суджа у Курській області показали документальні фільми про звірства російської армії в Україні. 

Під час перегляду стрічок місцеві побачили, як росіяни обстрілювали транспортні засоби із надписом "діти" та білими прапорами, почули історії жінок, яких ґвалтували і які днями жили у підвалах.

Дмитрашківський повідомив, що під час перегляду фільмів місцеві жителі, зомбовані російською пропагандою, почали висловлювати співчуття Україні, проте зазначили, що почуваються безсилими перед тим, що відбувається в їхній країні.

"Вирішив показувати наші документальні стрічки саме мешканцям Суджі і тих населених пунктів, які контролюють ЗСУ, тому що дивився сюжети, які наші колеги робили, і там дуже багато лунало, що "ми не розуміємо, що відбулося і чому почалася війна", — сказав офіцер ЗСУ.

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