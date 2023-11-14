ВСУ продолжают наступление и штурм в двух направлениях фронта — вечерняя сводка Генштаба

Украинские военнослужащие на фронте. Фото: 37 обмп

Идут к завершению уже 629 сутки полномасштабного вторжения РФ против Украины. За сутки произошло 57 боевых столкновений с противником.

О ситуации на фронте рассказали в Генштабе ВСУ.

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Удары армии РФ по Украине

В целом российские оккупанты нанесли четыре ракетных и 42 авиационных удара по позициям украинских военных и населенных пунктов.

"Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения", — говорится в сообщении.

Удары ВСУ по оккупантам

За прошедшие сутки украинская авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

Кроме того, силы ПВО уничтожили два ударных БпЛА "Shahed-136/131" и одну управляемую авиационную ракету Х-59.

Украинский танк в поле боя. Фото: Генштаб ВСУ

"Подразделения ракетных войск поразили 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, 17 артиллерийских средств, 3 средства противовоздушной обороны и состава горюче-смазочных материалов противника", — добавили в Генштабе.

Ситуация на направлениях фронта

На Северском и Слобожанском направлениях армия РФ сохраняет военное присутствие на границе, проводит диверсии и обстреливает населенные пункты со своей территории.

На Купянском направлении оккупанты вели штурмовые действия в районе Надежды и Серебрянского лесничества Луганской области, однако безуспешно.

На Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях враг вел безуспешные штурмовые действия, наши защитники продолжали отбивать атаки.

Военная техника ВСУ. Фото: 80 отдельная десантно-штурмовая бригада

На Запорожском направлении оккупанты нанесли авиационный удар в районе Новодаровки Запорожской области.

На Херсонском направлении враг из авиации обстрелял районы населенных пунктов Новоберислав и Берислав Херсонской области.

"В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", — говорится в сообщении.

Напомним, на Запорожском направлении военнослужащие Национальной гвардии Украины взяли в плен еще четырех оккупантов. Пленники утверждают, что пришли защищать мирное население от "нацистов".