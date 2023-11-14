Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow ЗСУ продовжують наступ і штурм на двох напрямках фронту — вечірнє зведення Генштабу arrow

ЗСУ продовжують наступ і штурм на двох напрямках фронту — вечірнє зведення Генштабу

14 листопада 2023 19:41
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
ЗСУ продовжують наступ і штурм на двох напрямках фронту — вечірнє зведення Генштабу
Українські військовослужбовці на фронті. Фото: 37 обмп
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Йде до завершення вже 629 доба повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Впродовж доби відбулося 57 бойових зіткнень з противником.

Про ситуацію на фронті станом на зараз розповіли у Генштабі ЗСУ.

Читайте також:

Удари армії РФ по Україні

Загалом російські окупанти завдали чотири ракетні та 42 авіаційні удари по позиціях українських військових та населених пунктах.

"Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення", — йдеться у повідомленні.

Удари ЗСУ по окупантах

За минулу добу українська авіація завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Крім того, сили ППО знищили два ударних БпЛА Shahed-136/131 та  одну керовану авіаційну ракету Х-59.

вечірнє зведення Генштабу
Український танк на полі бою. Фото: Генштаб ЗСУ

"Підрозділи ракетних військ уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 17 артилерійських засобів, три засоби протиповітряної оборони та склад паливно-мастильних матеріалів противника", — додали у Генштабі.

Ситуація на напрямках фронту

На Сіверському та Слобожанському напрямках армія РФ зберігає військову присутність на кордоні, проводить диверсії та обстрілює населені пункти зі своєї території. 

На Куп'янському напрямку окупанти вели штурмові дії в районі Надії та Серебрянського лісництва Луганської області, проте безуспішно. 

На Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках ворог вів безуспішні штурмові дії, наші захисники продовжували відбивати атаки.

вечірнє зведення Генштабу
Військова техніка ЗСУ. Фото: 80 окрема десантно-штурмова бригада

На Запорізькому напрямку окупанти завдали авіаційного удару в районі Новодарівки Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог з авіації обстріляв райони населених пунктів Новоберислав та Берислав Херсонської області.

"Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, на Запорізькому напрямку військовослужбовці Національної гвардії України взяли у полон ще чотирьох окупантів. Полонені стверджують, що прийшли захищати мирне населення від "нацистів".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Актуальне по темі