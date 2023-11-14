ЗСУ продовжують наступ і штурм на двох напрямках фронту — вечірнє зведення Генштабу

Українські військовослужбовці на фронті. Фото: 37 обмп

Йде до завершення вже 629 доба повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Впродовж доби відбулося 57 бойових зіткнень з противником.

Про ситуацію на фронті станом на зараз розповіли у Генштабі ЗСУ.

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Удари армії РФ по Україні

Загалом російські окупанти завдали чотири ракетні та 42 авіаційні удари по позиціях українських військових та населених пунктах.

"Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення", — йдеться у повідомленні.

Удари ЗСУ по окупантах

За минулу добу українська авіація завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Крім того, сили ППО знищили два ударних БпЛА Shahed-136/131 та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Український танк на полі бою. Фото: Генштаб ЗСУ

"Підрозділи ракетних військ уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 17 артилерійських засобів, три засоби протиповітряної оборони та склад паливно-мастильних матеріалів противника", — додали у Генштабі.

Ситуація на напрямках фронту

На Сіверському та Слобожанському напрямках армія РФ зберігає військову присутність на кордоні, проводить диверсії та обстрілює населені пункти зі своєї території.

На Куп'янському напрямку окупанти вели штурмові дії в районі Надії та Серебрянського лісництва Луганської області, проте безуспішно.

На Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках ворог вів безуспішні штурмові дії, наші захисники продовжували відбивати атаки.

Військова техніка ЗСУ. Фото: 80 окрема десантно-штурмова бригада

На Запорізькому напрямку окупанти завдали авіаційного удару в районі Новодарівки Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог з авіації обстріляв райони населених пунктів Новоберислав та Берислав Херсонської області.

"Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Запорізькому напрямку військовослужбовці Національної гвардії України взяли у полон ще чотирьох окупантів. Полонені стверджують, що прийшли захищати мирне населення від "нацистів".