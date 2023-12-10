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ВСУ продолжают наступать под Бахмутом и наносят врагу значительные потери — сводка Генштаба

10 декабря 2023 09:07
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
ВСУ продолжают наступать под Бахмутом и наносят врагу значительные потери — сводка Генштаба
Украинские военные. Фото: Facebook/66 ОМБР им. М. Храброго
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Начались 655 сутки полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Российские захватчики продолжают игнорировать законы ведения войны. Они производят обстрелы из реактивных систем залпового огня не только военных, но и многочисленных гражданских объектах нашего государства.

Об этом сообщили в Генштабе.

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В целом враг нанес 1 ракетный и 8 авиационных ударов, совершил 34 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

"В минувшие сутки российские кафиры в очередной раз атаковали Украину, применив управляемую ракету Х-59 и ударный БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена 1 управляемая ракета Х-59, вражеский дрон не достиг своей цели", — говорится в сводке.

Ситуация на направлениях фронта

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отразили 7 атак врага в районах Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Новоселовского Луганской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражена атака врага в районе Серебрянского лесничества Луганской области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 14 атак врага в районах Богдановки, Ивановского и Клещиевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Мелитопольском направлении силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении силы обороны в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Удар ВСУ по оккупантам

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 составам горюче-смазочных материалов противника.

армия
Скриншот сводки Генштаба
армия
Скриншот сводки Генштаба

Потери РФ в войне против Украины

  • личного состава — около 338 820 (+700) человек;
  • танков — 5 636 (+4) ед;
  • боевых бронированных машин — 10 529 (+10) ед;
  • артиллерийских систем — 8 064 (+6) ед;
  • РСЗО — 919 (+0) ед;
  • средства ПВО — 605 (+0) ед;
  • самолетов — 324 (+0) ед;
  • вертолетов — 324 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 6 136 (+0);
  • крылатые ракеты — 1 586 (+1);
  • корабли /катера — 22 (+0) ед;
  • подводные лодки — 1 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 10 623 (+25) ед,
  • специальная техника — 1162 (+3).
потери
Утраты россиян по состоянию на 10 декабря. Фото: Генштаб

Напомним, что точечные ракетные или дроновые удары ВСУ по объектам на оккупированных территориях будут продолжаться и дальше . Силы обороны Украины не планируют останавливать наступательные действия на время зимы, и такие атаки будут частью общей фронтовой операции.

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