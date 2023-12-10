ЗСУ продовжують наступати під Бахмутом та завдають ворогу значних втрат — зведення Генштабу

Українські військові. Фото: Facebook/66 ОМБР ім. М. Хороброго

Розпочалася 655 доба повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російські загарбники продовжують ігнорувати закони ведення війни. Вони здійснюють обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки військових, а й численних цивільних об’єктах нашої держави.

Про це повідомили у Генштабі.

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Удари окупантів по Україні

Загалом ворог завдав 1 ракетного та 8 авіаційних ударів, здійснив 34 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

"Минулої доби російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши керовану ракету Х-59 та ударний БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану ракету Х-59, ворожий дрон не досяг своєї цілі", — говориться у зведенні.

Ситуація на напрямках фронту

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 7 атак ворога в районах Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Новоселівського Луганської області.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога в районі Серебрянського лісництва Луганської області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 14 атак ворога в районах Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмуту Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Мелітопольському напрямку сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.

Удар ЗСУ по окупантах

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 складах паливно-мастильних матеріалів противника.

Скриншот допису Генштабу

Скриншот допису Генштабу

Втрати РФ у війні проти України

особового складу — близько 338 820 (+700) осіб;

танків — 5 636 (+4) од;

бойових броньованих машин — 10 529 (+10) од;

артилерійських систем — 8 064 (+6) од;

РСЗВ — 919 (+0) од;

засоби ППО — 605 (+0) од;

літаків — 324 (+0) од;

гелікоптерів — 324 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 6 136 (+0);

крилаті ракети — 1 586 (+1);

кораблі /катери — 22 (+0) од;

підводні човни — 1 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн — 10 623 (+25) од,

спеціальна техніка — 1162 (+3).

Втрати росіян станом на 10 грудня. Фото: Генштаб

Нагадаємо, що точкові ракетні чи дронові удари ЗСУ по об’єктах на окупованих територіях будуть продовжуватися і надалі. Сили оборони України не планують зупиняти наступальні дії на час зими, тож такі атаки будуть частиною загальної фронтової операції.