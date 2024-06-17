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ВСУ просят информационной тишины о событиях в Луганской области — с какой целью

17 июня 2024 17:57
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Ситуация в Луганской области — ВСУ внезапно объявили информационную тишину
Украинские военные в Серебрянском лесу Луганской области. Фото иллюстративное: Константин и Влада Либеровы
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Вооруженных силах Украины попросили информационной тишины относительно ситуации в районе Серебрянского леса вблизи Кременной Луганской области. Одной из главных причин называют соображение безопасности.

Об этом рассказал спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.

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По его словам, украинская армия готовит мощную операцию.

"И в целях безопасности во время проведения этой операции могу сказать только то, что пока эта информация нуждается в дальнейшей тишине. В общем, позже будет подробно озвучена эта информация", — сказал он.

Волошин также добавил, что за минувшие сутки ВСУ в Луганской области уничтожили 960 бойцов ВС РФ, два танка, более 20 единиц автомобильной и спецтехники, 17 бронемашин, 10 минометов и орудий.

Ситуация в Луганской области — последние новости

Напомним, ранее журналист Денис Казанский заявил, что в захваченном Старобельске местная жительница продала российским бойцам пирожки с канцелярскими кнопками.

В то же время глава Луганской ОГА Артем Лисогор сообщил, что захватчики вывезли в пять российских городов из региона почти 170 тысяч тонн зерна, несмотря на неурожайный сезон.

А также во временно оккупированном Луганске коллаборанты "ЛНР" угрожают отбирать младенцев у рожениц, если у родителей нет российского паспорта.

Украина
Луганская область
российские войска
спецоперация
война в Украине
ВСУ

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