Ситуация в Луганской области — ВСУ внезапно объявили информационную тишину

ВСУ просят информационной тишины о событиях в Луганской области — с какой целью
В Вооруженных силах Украины попросили информационной тишины относительно ситуации в районе Серебрянского леса вблизи Кременной Луганской области. Одной из главных причин называют соображение безопасности.
Об этом рассказал спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.
ВСУ просят о тишине из-за ситуации в Кременной
По его словам, украинская армия готовит мощную операцию.
"И в целях безопасности во время проведения этой операции могу сказать только то, что пока эта информация нуждается в дальнейшей тишине. В общем, позже будет подробно озвучена эта информация", — сказал он.
Волошин также добавил, что за минувшие сутки ВСУ в Луганской области уничтожили 960 бойцов ВС РФ, два танка, более 20 единиц автомобильной и спецтехники, 17 бронемашин, 10 минометов и орудий.
Ситуация в Луганской области — последние новости
Напомним, ранее журналист Денис Казанский заявил, что в захваченном Старобельске местная жительница продала российским бойцам пирожки с канцелярскими кнопками.
В то же время глава Луганской ОГА Артем Лисогор сообщил, что захватчики вывезли в пять российских городов из региона почти 170 тысяч тонн зерна, несмотря на неурожайный сезон.
А также во временно оккупированном Луганске коллаборанты "ЛНР" угрожают отбирать младенцев у рожениц, если у родителей нет российского паспорта.
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