Ситуація на Луганщині — ЗСУ раптово оголосили інформаційну тишу

Українські військові в Серебрянському лісі на Луганщині. Фото ілюстративне: Костянтин і Влада Ліберови

В Збройних силах України попросили інформаційної тиші щодо ситуації у районі Серебрянського лісу поблизу Кремінної Луганської області. Однією з головних причин називають міркування безпеки.

Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в етері телемарафону.

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За його словами, українська армія готує потужну операцію.

"І в цілях безпеки під час проведення цієї операції можу сказати тільки те, що поки що ця інформація потребує подальшої тиші. Загалом, пізніше буде детально озвучена ця інформація", — сказав він.

Волошин також додав, що за минулу добу ЗСУ на Луганщині знищили 960 бійців ЗС РФ, два танки, понад 20 одиниць автомобільної та спецтехніки, 17 бронемашин, 10 мінометів та гармат.

Ситуація на Луганщині — останні новини

Нагадаємо, раніше журналіст Денис Казанський заявив, що у захопленому Старобільську місцева жителька продала російським бійцям пиріжки з канцелярськими кнопками.

Водночас очільник Луганської ОДА Артем Лісогор повідомив, що загарбники вивезли до п'яти російських міст з регіону майже 170 тисяч тонн зерна попри цьогорічний неврожайний сезон.

А також в тимчасово окупованому Луганську колаборанти "ЛНР" погрожують відбирати немовлят у породіль, якщо батьки не матимуть російського паспорта.