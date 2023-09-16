ВСУ поразили место расположения вражеской техники в Токмаке, — Федоров

Мэр Мелитополя Иван Федоров. Фото: Ukrinform

Сегодня, 16 сентября, во временно оккупированном Токмаке Запорожской области раздались взрывы. Силы обороны Украины попали в место расположения вражеской техники на окраине.

Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

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"Токмацкая примета: прилетов становится больше — оккупантов становится меньше", — подчеркнул Федоров.

Мэр Мелитополя отметил, что российские оккупанты превратили Токмак в военную базу. По его словам, "поздравления" от Сил обороны прилетели в место расположения вражеской техники на окраине.

Федоров отметил, чем чаще "прилеты" и ближе фронт, тем страшнее коллаборантам. Он рассказал, что на этой неделе из города:

эвакуировали "паспортный стол";

вывезли сотрудников ФСБ и часть администрации.

"К сожалению, говорить о том, что оккупанты готовят "жест доброй воли" не стоит. Стоит помогать нашей армии и верить в победу!" — добавил мэр Мелитополя.

Место взрыва. Фото: t.me/ivan_fedorov_melitopol

Пост Федорова. Фото: скриншот

Напомним, мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, как захватчики обходят жилые кварталы на оккупированной части Запорожской области. По его словам, россияне "проводят поквартирные рейды".

Также мы писали, что мэр Мелитополя Иван Федоров объяснил, почему российские оккупанты слишком заботятся о здоровье своего руководства. По словам городского головы, у оккупантов "короткая скамья запасных", а коллаборантам они не доверяют.