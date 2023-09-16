ЗСУ уразили місце розташування ворожої техніки у Токмаку, — Федоров

Мер Мелітополя Іван Федоров. Фото: Ukrinform

Сьогодні, 16 вересня, у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області пролунали вибухи. Сили оборони України влучили в місце розташування ворожої техніки на околиці.

Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

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"Токмацька прикмета: прильотів більшає — окупантів меншає", — наголосив Федоров.

Мер Мелітополя зазначив, що російські окупанти перетворили Токмак на військову базу. За його словами, "вітання" від Сил оборони прилетіли в місце розташування ворожої техніки на околиці.

Федоров зазначив, чим частіше "прильоти" та ближче фронт, тим страшніше колаборантам. Він розповів, що цього тижня з міста:

евакуювали "паспортний стіл";

вивезли співробітників ФСБ та частину адміністрації.

"На жаль, говорити про те, що окупанти готують "жест доброї волі" не варто. Варто допомагати нашій армії і вірити в перемогу!" — додав мер Мелітополя.

Місце вибуху. Фото: t.me/ivan_fedorov_melitopol

Допис Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, як загарбники обходять житлові квартали на окупованій частині Запорізької області. За його словами росіяни "проводять поквартирні рейди".

Також ми писали, що мер Мелітополя Іван Федоров пояснив, чому російські окупанти надто піклуються про здоров'я свого керівництва. За словами міського голови, в окупантів "коротка лава запасних, а колаборантам вони не довіряють.