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ВСУ ведут упорные бои: какая ситуация на южном направлении

28 сентября 2023 09:23
- Дарья Гладких
Дарья Гладких
редактор
Дольное значение: бои на южном направлении
Наступление украинских военных. Фото: Atlantic Council
- Дарья Гладких
Дарья Гладких
редактор

Украинские войска пытаются расширить коридор между населенными пунктами Новопрокоповка и Вербовым. Там продолжаются напряженные боевые действия .

Об этом в эфире телемарафона Единственные новости сообщил военный эксперт Сергей Грабский.

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Прогноз дальнейших действий

Противник понимает угрозу потерь своих позиций и продвижения ВСУ вперед, и потому бросает в бой все, что имеет.

Наши войска активно давят, с целью прорвать оборону русского врага. Эксперт предполагает, что в случае успеха мы сможем добиться и заблокировать Токмак.

"Без лишнего пафоса сейчас решается судьба этой кампании, и от этих событий будет зависеть результат следующей войны" , - подчеркнул Сергей Грабский.

Напомним, что ранее в ISW сообщали , что ВСУ имеют значительные шансы совершить успешный прорыв на юге.

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