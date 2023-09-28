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ЗСУ ведуть запеклі бої: яка ситуація на південному напрямку

28 вересня 2023 09:23
- Дар'я Гладких
Дар'я Гладких
редактор
ЗСУ ведуть запеклі бої: яка ситуація на південному напрямку
Наступ українських військових. Фото: Atlantic Council
- Дар'я Гладких
Дар'я Гладких
редактор

Українські війська намагаються розширити коридор між населеними пунктами Новопрокопівка та Вербовим. Там тривають напружені бойові дії .

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив військовий експерт Сергій Грабський.

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Противник розуміє загрозу втрат своїх позицій та просування ЗСУ вперед, і тому кидає у бій усе, що має.

Наші війська активно тиснуть, з метою прорвати оборону російського ворога. Експерт припускає, що у разі успіху ми зможемо досягти та заблокувати Токмак.

"Без зайвого пафосу зараз вирішується доля цієї кампанії, і від цих подій залежатиме результат наступної війни" , — наголосив Сергій Грабський.

Нагадаємо, що раніше в ISW повідомляли , що ЗСУ мають значні шанси зробити успішний прорив на півдні.

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