ВСУ уверенно держат позиции, россияне несут потери — сведение Генштаба

Украинские воины стреляют из миномета. Фото: Генштаб

Начались шестьсот семьдесят вторые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины . Россияне не могут похвастаться успехами в боях против Вооруженных сил Украины, поэтому не прекращают ударов против мирного населения и критически важной инфраструктуры.

Об этом сообщили в Генеральном штабе.

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За прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений. Всего враг нанес 8 ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 46 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 32 ударных дрона.

Воин ВСУ заряжает пушку. Фото: Генштаб

Действия Вооруженных сил Украины

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 17 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и по 5 зенитно-ракетным комплексам. Противовоздушной обороной уничтожены 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 и 1 разведывательный БпЛА врага. Также тактическая авиация наших Воздушных сил успешно атаковала большой десантный корабль Черноморского флота РФ "Новочеркасск".

Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, 2 артиллерийские системы и еще 3 других важных целей противника.

Украинские воины в бою. Фото: скриншот

Ситуация на фронтах

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отразили 8 атак врага в районах Синьковки и северо-восточнее Петропавловки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону украинских войск.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 11 атак врага в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Веселого Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 8 атак противника возле населенных пунктов Богдановка, Клищиевка и Андреевка Донецкой области.

На Марьинском направлении наши воины продолжают сдерживать врага в районах Новомихайловки и Победы Донецкой области, где отбиты 7 атак.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские защитники продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 14 безуспешных штурмовых действий, получил достойный отпор и отступил.

Возведение Генерального штаба ВСУ. Фото: скриншот

Возведение Генерального штаба ВСУ. Фото: скриншот

Потери российских окупантов

За минувшие сутки россияне потеряли 790 человек. Также ВСУ нанесли врагу существенные потери в бронетехнике.

личного состава — около 355750 (+790) человек;

танков — 5913 (+14) ед;

боевых бронированных машин — 10973 (+17) ед;

артиллерийских систем — 8376 (+10) ед;

РСЗО — 934 (+0) ед;

средства ПВО — 616 (+2) ед;

самолетов — (+0) ед;

вертолетов — 324 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 6471 (+13);

крылатые ракеты — 1620 (+2);

корабли /катера — 23 (+0) ед;

подводные лодки — 1 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 11140 (+31) ед;

специальная техника — 1240 (+1).

Утраты русских окупантов. Фото: скриншот

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный полагает, что необходимо оставить в законодательстве понятие пригодности и непригодности к военной службе. Тем самым должен состояться отказ от разделения на степени инвалидности, но окончательное решение по ВЛК.