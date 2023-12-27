ВСУ уверенно держат позиции, россияне несут потери — сведение Генштаба
Начались шестьсот семьдесят вторые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины . Россияне не могут похвастаться успехами в боях против Вооруженных сил Украины, поэтому не прекращают ударов против мирного населения и критически важной инфраструктуры.
Об этом сообщили в Генеральном штабе.
Удары россиян по Украине
За прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений. Всего враг нанес 8 ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 46 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 32 ударных дрона.
Действия Вооруженных сил Украины
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 17 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и по 5 зенитно-ракетным комплексам. Противовоздушной обороной уничтожены 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 и 1 разведывательный БпЛА врага. Также тактическая авиация наших Воздушных сил успешно атаковала большой десантный корабль Черноморского флота РФ "Новочеркасск".
Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, 2 артиллерийские системы и еще 3 других важных целей противника.
Ситуация на фронтах
В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отразили 8 атак врага в районах Синьковки и северо-восточнее Петропавловки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону украинских войск.
На Лиманском направлении Силы обороны отразили 11 атак врага в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Веселого Донецкой области.
На Бахмутском направлении наши воины отразили 8 атак противника возле населенных пунктов Богдановка, Клищиевка и Андреевка Донецкой области.
На Марьинском направлении наши воины продолжают сдерживать врага в районах Новомихайловки и Победы Донецкой области, где отбиты 7 атак.
В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские защитники продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 14 безуспешных штурмовых действий, получил достойный отпор и отступил.
Потери российских окупантов
За минувшие сутки россияне потеряли 790 человек. Также ВСУ нанесли врагу существенные потери в бронетехнике.
- личного состава — около 355750 (+790) человек;
- танков — 5913 (+14) ед;
- боевых бронированных машин — 10973 (+17) ед;
- артиллерийских систем — 8376 (+10) ед;
- РСЗО — 934 (+0) ед;
- средства ПВО — 616 (+2) ед;
- самолетов — (+0) ед;
- вертолетов — 324 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 6471 (+13);
- крылатые ракеты — 1620 (+2);
- корабли /катера — 23 (+0) ед;
- подводные лодки — 1 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 11140 (+31) ед;
- специальная техника — 1240 (+1).
Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный полагает, что необходимо оставить в законодательстве понятие пригодности и непригодности к военной службе. Тем самым должен состояться отказ от разделения на степени инвалидности, но окончательное решение по ВЛК.
Читайте Новини.LIVE!