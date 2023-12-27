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ЗСУ впевнено тримають позиції, росіяни зазнають втрат — зведення Генштабу

27 грудня 2023 07:10
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
ЗСУ впевнено тримають позиції, росіяни зазнають втрат — зведення Генштабу
Українські воїни стріляють з міномета. Фото: Генштаб
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Розпочалася шістсот сімдесят друга доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Росіяни не можуть похвалитися успіхами в боях проти Збройних сил України, а тому не припиняють ударів проти мирного населення та критично важливої інфраструктури.

Про це повідомили у Генеральному штабі

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Удари росіян по Україні

Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 46 БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 32 ударні дрони.

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Воїн ЗСУ заряджає гармату. Фото: Генштаб

Дії Збройних сил України

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та по 5 зенітно-ракетних комплексах. Протиповітряною обороною знищено 2 керовані авіаційні ракети Х-59 та 1 розвідувальний БпЛА ворога. Також, тактична авіація наших Повітряних сил успішно атакувала великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Новочеркаськ".

Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 2 артилерійські системи та ще 3 інші важливі цілі противника.

генштаб
Український воїни у бою. Фото: скриншот

Ситуація на фронтах

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 атак ворога в районах Синьківки та північно-східніше Петропавлівки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону українських військ.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 11 атак ворога в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Веселого Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 8 атак противника біля населених пунктів Богданівка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші воїни продовжують стримувати ворога в районах Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де відбито 7 атак.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські захисники продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 14 безуспішних штурмових дій, отримав гідну відсіч та відступив.

Генштаб
Зведення Генерального штабу ЗСУ. Фото: скриншот
генштаб
Зведення Генерального штабу ЗСУ. Фото: скриншот

Втрати російських окупантів

  • За минулу добу росіяни втратили 790 осіб. Також ЗСУ завдали ворогу суттєвих втрат у бронетехніці.
  • особового складу — близько 355750 (+790) осіб;
  • танків — 5913 (+14) од;
  • бойових броньованих машин — 10973 (+17) од;
  • артилерійських систем — 8376 (+10) од;
  • РСЗВ — 934 (+0) од;
  • засоби ППО — 616 (+2) од;
  • літаків — (+0) од;
  • гелікоптерів — 324 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 6471 (+13);
  • крилаті ракети — 1620 (+2);
  • кораблі /катери — 23 (+0) од;
  • підводні човни — 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 11140 (+31) од;
  • спеціальна техніка — 1240 (+1).
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Втрати російських окупантів. Фото: скриншот

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний гадає, що необхідно залишити у законодавстві поняття придатності й непридатності до військової служби. Тим самим має відбутись відмова від розділення на ступені інвалідності, але остаточне рішення за ВЛК. 

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