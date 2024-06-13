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ВСУ вступали в бой более ста раз — сводки от Генштаба за минувшие сутки

13 июня 2024 13:51
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Более сотни уличных боев — в Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на фронте
Главком ВСУ Александр Сырский. Фото: Сухопутные войска ВСУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины 126 раз вступали в бой с российскими силами. В личном составе враг потерял 980 человек убитыми.

Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ.

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За минувшие сутки враг нанес по позициям ВСУ и населенным пунктам:

  • четыре ракетных удара с применением 11 ракет;
  • 38 авиаударов с применением 56 КАБов;
  • совершил около 3500 обстрелов, 94 из них — из реактивных систем залпового огня.

В ответ ВВС, ракетные и артиллерийские войска ВСУ поразили пять районов сосредоточения личного состава и техники противника, три средства ПВО и одну артиллерийскую систему.

За прошедшие сутки общие потери армии России составили более 980 человек. Также враг потерял:

  • 17 танков;
  • 21 ББМ;
  • 34 артсистемы;
  • 33 беспилотника;
  • две системы ПВО;
  • 58 автомобилей;
  • четыре единицы спецтехники.
генштаб сведения
Скриншот сообщения Генштаба

Напомним, ранее в ночь на среду, 12 июня, ВСУ атаковали российские ЗРК во временно оккупированном Крыму, уничтожив вражеские радары.

Также недавно украинская армия уничтожила еще 1100 оккупантов, российские танки и системы ПВО, а также артиллерийские системы и беспилотники.

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