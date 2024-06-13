Более сотни уличных боев — в Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на фронте

ВСУ вступали в бой более ста раз — сводки от Генштаба за минувшие сутки
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины 126 раз вступали в бой с российскими силами. В личном составе враг потерял 980 человек убитыми.
Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ.
Оперативная информация от Генерального штаба ВСУ
За минувшие сутки враг нанес по позициям ВСУ и населенным пунктам:
- четыре ракетных удара с применением 11 ракет;
- 38 авиаударов с применением 56 КАБов;
- совершил около 3500 обстрелов, 94 из них — из реактивных систем залпового огня.
В ответ ВВС, ракетные и артиллерийские войска ВСУ поразили пять районов сосредоточения личного состава и техники противника, три средства ПВО и одну артиллерийскую систему.
За прошедшие сутки общие потери армии России составили более 980 человек. Также враг потерял:
- 17 танков;
- 21 ББМ;
- 34 артсистемы;
- 33 беспилотника;
- две системы ПВО;
- 58 автомобилей;
- четыре единицы спецтехники.
Напомним, ранее в ночь на среду, 12 июня, ВСУ атаковали российские ЗРК во временно оккупированном Крыму, уничтожив вражеские радары.
Также недавно украинская армия уничтожила еще 1100 оккупантов, российские танки и системы ПВО, а также артиллерийские системы и беспилотники.
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