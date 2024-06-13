Более сотни уличных боев — в Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на фронте

Главком ВСУ Александр Сырский. Фото: Сухопутные войска ВСУ

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины 126 раз вступали в бой с российскими силами. В личном составе враг потерял 980 человек убитыми.

Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ.

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Оперативная информация от Генерального штаба ВСУ

За минувшие сутки враг нанес по позициям ВСУ и населенным пунктам:

четыре ракетных удара с применением 11 ракет;

38 авиаударов с применением 56 КАБов;

совершил около 3500 обстрелов, 94 из них — из реактивных систем залпового огня.

В ответ ВВС, ракетные и артиллерийские войска ВСУ поразили пять районов сосредоточения личного состава и техники противника, три средства ПВО и одну артиллерийскую систему.

За прошедшие сутки общие потери армии России составили более 980 человек. Также враг потерял:

17 танков;

21 ББМ;

34 артсистемы;

33 беспилотника;

две системы ПВО;

58 автомобилей;

четыре единицы спецтехники.

Скриншот сообщения Генштаба

Напомним, ранее в ночь на среду, 12 июня, ВСУ атаковали российские ЗРК во временно оккупированном Крыму, уничтожив вражеские радары.

Также недавно украинская армия уничтожила еще 1100 оккупантов, российские танки и системы ПВО, а также артиллерийские системы и беспилотники.