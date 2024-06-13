Генштаб назвав втрати Росії в Україні на 13 червня

Недорахувались майже тисячі окупантів — Генштаб оголосив бойові втрати противника на фронті
Українські захисники продовжують боронити нашу землю та нищать окупантів. За минулу добу ворог втратив майже тисячу своїх бійців, а ще військову техніку і не зміг покращити своє позиційне становище.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook у четвер, 13 червня.
Втрати противника на фронті
У Генштабі повідомили про загальні бойові втрати противника на фронті під час російсько-української війни.
особового складу — близько 522810 (+980) осіб;
танків — 7928 (+17) одиниць;
бойових броньованих машин — 15208 (+21) одиниць;
артилерійських систем — 13770 (+34) одиниць;
РСЗВ — 1099 (+0) одиниць;
засобів ППО — 846 (+2) одиниць;
літаків — 359 (+0) одиниць;
гелікоптерів — 326 (+0) одиниць;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11075 (+33) одиниць;
крилатих ракет — 2285 (+5) одиниць;
кораблів /катерів — 28 (+0) одиниць;
підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
автомобільної техніки та автоцистерн — 18794 (+58) одиниці;
спеціальної техніки — 2294 (+4) одиниці.
У Генштабі зазначили, що дані щодо втрат ворога поки уточнюються.
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