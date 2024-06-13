Генштаб назвав втрати Росії в Україні на 13 червня

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: bilopillia.city

Українські захисники продовжують боронити нашу землю та нищать окупантів. За минулу добу ворог втратив майже тисячу своїх бійців, а ще військову техніку і не зміг покращити своє позиційне становище.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook у четвер, 13 червня.

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Втрати противника на фронті

У Генштабі повідомили про загальні бойові втрати противника на фронті під час російсько-української війни.

особового складу — близько 522810 (+980) осіб;

танків — 7928 (+17) одиниць;

бойових броньованих машин — 15208 (+21) одиниць;

артилерійських систем — 13770 (+34) одиниць;

РСЗВ — 1099 (+0) одиниць;

засобів ППО — 846 (+2) одиниць;

літаків — 359 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 326 (+0) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11075 (+33) одиниць;

крилатих ракет — 2285 (+5) одиниць;

кораблів /катерів — 28 (+0) одиниць;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 18794 (+58) одиниці;

спеціальної техніки — 2294 (+4) одиниці.

Інфографіка Генштабу ЗСУ у Facebook

У Генштабі зазначили, що дані щодо втрат ворога поки уточнюються.

Нагадаємо, українські війська продовжують атаки на російські системи протиповітряної оборони у Криму. Так ЗСУ готуються до отримання літаків F-16.

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