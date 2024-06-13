Генштаб назвал потери России в Украине на 13 июня

Недосчитались почти тысячи окупантов — Генштаб объявил боевые потери противника на фронте
Украинские защитники продолжают защищать нашу землю и уничтожают оккупантов. За минувшие сутки враг потерял около тысячи своих бойцов, а еще военную технику и не смог улучшить свое позиционное положение.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook в четверг, 13 июня.
Потери противника на фронте
В Генштабе сообщили об общих боевых потерях противника на фронте во время российско-украинской войны.
личного состава — около 522810 (+980) человек;
танков — 7928 (+17) единиц;
боевых бронированных машин — 15208 (+21) единиц;
артиллерийских систем — 13770 (+34) единиц;
РСЗО — 1099 (+0) единиц;
средств ПВО — 846 (+2) единиц;
самолетов — 359 (+0) единиц;
вертолетов — 326 (+0) единиц;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 11075 (+33) единиц;
крылатых ракет — 2285 (+5) единиц;
кораблей /катеров — 28 (+0) единиц;
подводных лодок — 1 (+0) единица;
автомобильной техники и автоцистерн — 18794 (+58) единицы;
специальной техники — 2294 (+4) единицы.
В Генштабе отметили, что данные по потерям врага пока уточняются.
Напомним, украинские войска продолжают атаки на российские системы противовоздушной обороны в Крыму. Так ВСУ готовятся к получению самолетов F-16.
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