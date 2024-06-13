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Недосчитались почти тысячи окупантов — Генштаб объявил боевые потери противника на фронте

13 июня 2024 09:33
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Генштаб назвал потери России в Украине на 13 июня
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: bilopillia.city
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Украинские защитники продолжают защищать нашу землю и уничтожают оккупантов. За минувшие сутки враг потерял около тысячи своих бойцов, а еще военную технику и не смог улучшить свое позиционное положение.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook в четверг, 13 июня.

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Потери противника на фронте

В Генштабе сообщили об общих боевых потерях противника на фронте во время российско-украинской войны.

личного состава — около 522810 (+980) человек;

танков — 7928 (+17) единиц;

боевых бронированных машин — 15208 (+21) единиц;

артиллерийских систем — 13770 (+34) единиц;

РСЗО — 1099 (+0) единиц;

средств ПВО — 846 (+2) единиц;

самолетов — 359 (+0) единиц;

вертолетов — 326 (+0) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 11075 (+33) единиц;

крылатых ракет — 2285 (+5) единиц;

кораблей /катеров — 28 (+0) единиц;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 18794 (+58) единицы;

специальной техники — 2294 (+4) единицы.

Инфографика Генштаба
Инфографика Генштаба ВСУ в Facebook

В Генштабе отметили, что данные по потерям врага пока уточняются.

Напомним, украинские войска продолжают атаки на российские системы противовоздушной обороны в Крыму. Так ВСУ готовятся к получению самолетов F-16.

Операторы 3-го полка ССО при работе идентифицировали российскую цифровую радиорелейную станцию Р-416ГМ. Уничтожили вражескую военную технику на одном из операционных направлений фронта.

Украина
потери оккупантов
оккупанты
война в Украине
Россия
Генштаб ВСУ

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