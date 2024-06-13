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ЗСУ вступали в бій понад сто разів — зведення від Генштабу за минулу добу

13 червня 2024 13:51
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Понад сотні вуличних боїв — в Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті
Головком ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Сухопутні війська ЗСУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

За минулу добу, Збройні сили України 126 разів вступали в бій з російськими силами. В особовому складі ворог втратив 980 осіб вбитими.

Про це йдеться в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ.

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За минулу добу ворог завдав по позиціях ЗСУ та населених пунктах:

  • чотири ракетні удари з застосуванням 11 ракет;
  • 38 авіаударів застосуванням 56 КАБів;
  • здійснив близько 3500 обстрілів, 94 із них — з  реактивних систем залпового вогню.

У відповідь ВПС, ракетні та артилерійські війська ЗСУ  уразили п’ять районів зосередження особового складу та техніки противника, три засоби ППО та одну артилерійську систему.

За минулу добу загальні втрати армії Росії склали понад  980 осіб. Також ворог втратив:

  • 17 танків;
  • 21 ББМ;
  • 34 артсистеми;
  • 33 безпілотники;
  • дві системи ППО;
  • 58 автомобілів;
  • чотири одиниці спецтехніки. 
генштаб зведення
Скриншот допису Генштабу

Нагадаємо, раніше в ніч проти середи, 12 червня, ЗСУ атакували російські ЗРК в тимчасово окупованому Криму, знищивши ворожі радари.

Також не так давно українська армія знищила ще 1100 окупантів, російські танки та системи ППО, а також артилерійські системи та безпілотники.

Україна
російські війська
фронт
Генштаб ЗСУ
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ЗСУ
ситуація на фронті

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