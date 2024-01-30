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ВСУ сбили российский самолет Су-34 в Луганской области

30 января 2024 09:51
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
ВСУ сбили российский самолет Су-34 в Луганской области
Российский самолет Су-34. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Украинские военные сбили над Луганской областью российский самолет "Су-34". Это произошло вчера, 29 января.

Об этом сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона.

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Сбитие российского Су-34

Ковалев рассказал, что 29 января ВСУ сбили в небе над Луганской областью российский самолет Су-34. Он также напомнил, что за время войны российская армия уже потеряла 332 самолета и 324 вертолета.

Как известно, цена сбитого самолета — около 36 млн долларов.

Что известно о Су-34

Самолет Су-34 — это советский, российский истребитель-бомбардировщик, сконструированный для осуществления точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине и поражения воздушных целей.

Может развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч на высоте до 14,6 км. Этот самолет представляет собой модификацию Су-27.

Потери оккупантов за последние сутки

За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 960 российских захватчиков. Кроме того, они нанесли врагу потери в военной технике, уничтожив десять танков, 29 бронированных машин, 31 артиллерийскую систему и другое.

В общем потери врага выглядят так:

  • личного состава — около 384 140 (+960) человек;
  • танков — 6 300 (+10) единиц;
  • боевых бронированных машин — 11 725 (+29) единиц;
  • артиллерийских систем — 9 144 (+31) единицы;
  • РСЗО — 972 (+0) единицы;
  • средства ПВО — 663 (+3) единицы;
  • самолетов — 332 (+1) единицы;
  • вертолетов — 324 (+0) единицы;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 7 084 (+35) единицы;
  • крылатых ракет — 1 846 (+0) единиц;
  • кораблей /катеров — 23 (+0) единицы;
  • подводных лодок — 1 (+0) единица;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 12 191 (+42) единица;
  • специальной техники — 1 448 (+5) единиц.
потери окупантов 30 января
Потери оккупантов на 30 января. Фото: Генштаб

Напомним, недавно бойцы Сил специальных операций нанесли точный удар по опорным пунктам захватчиков на Запорожском направлении. В результате мастерской работы пункты и личный состав уничтожены до основания.

ВСУ
россияне
Луганская область
самолеты
война в Украине

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