ЗСУ збили російський літак Су-34 в Луганській області

Російський літак Су-34. Фото: росЗМІ

Українські військові збили над Луганською областю російський літак Су-34. Це трапилося вчора, 29 січня.

Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.

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Збиття російського Су-34

Ковальов розповів, що 29 січня ЗСУ збили у небі над Луганською областю російський літак Су-34. Він також нагадав, що за час війни російська армія вже втратила 332 літаки та 324 вертольоти.

Як відомо, ціна збитого літака — близько 36 млн доларів.

Що відомо про Су-34

Літак Су-34 — це радянський, російський винищувач-бомбардувальник, сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях в оперативній і тактичній глибині та ураження повітряних цілей.

Може розвивати швидкість до 1,9 тис. км/год на висоті до 14,6 км. Цей літак є модифікацією Су-27.

Втрати окупантів за останню добу

За минулу добу українські захисники ліквідували 960 російських загарбників. Крім того, вони завдали ворогу втрат у військовій техніці, знищивши десять танків, 29 броньованих машин, 31 артилерійську систему та багато іншого.

Загалом втрати ворога виглядають так:

особового складу — близько 384140 (+960) осіб;

танків — 6 300 (+10) одиниць;

бойових броньованих машин — 11 725 (+29) одиниць;

артилерійських систем — 9 144 (+31) одиниці;

РСЗВ — 972 (+0) одиниці;

засоби ППО — 663 (+3) одиниці;

літаків — 332 (+1) одиниці;

гелікоптерів — 324 (+0) одиниці;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 7 084 (+35) одиниці;

крилатих ракет — 1 846 (+0) одиниць;

кораблів /катерів — 23 (+0) одиниці;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 12 191 (+42) одиниця;

спеціальної техніки — 1 448 (+5) одиниць.

Втрати окупантів на 30 січня. Фото: Генштаб

Нагадаємо, нещодавно бійці Сил спеціальних операцій завдали влучних ударів по опорних пунктах загарбників на Запорізькому напрямку. Внаслідок майстерної роботи пункти та особовий склад знищені вщент.