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ЗСУ збили російський літак Су-34 в Луганській області

30 січня 2024 09:51
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
ЗСУ збили російський літак Су-34 в Луганській області
Російський літак Су-34. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Українські військові збили над Луганською областю російський літак Су-34. Це трапилося вчора, 29 січня.

Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.

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Збиття російського Су-34

Ковальов розповів, що 29 січня ЗСУ збили у небі над Луганською областю російський літак Су-34. Він також нагадав, що за час війни російська армія вже втратила 332 літаки та 324 вертольоти.

Як відомо, ціна збитого літака — близько 36 млн доларів. 

Що відомо про Су-34 

Літак Су-34 — це радянський, російський винищувач-бомбардувальник, сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях в оперативній і тактичній глибині та ураження повітряних цілей. 

Може розвивати швидкість до 1,9 тис. км/год на висоті до 14,6 км. Цей літак є модифікацією Су-27.

Втрати окупантів за останню добу

За минулу добу українські захисники ліквідували 960 російських загарбників. Крім того, вони завдали ворогу втрат у військовій техніці, знищивши десять танків, 29 броньованих машин, 31 артилерійську систему та багато іншого.

Загалом втрати ворога виглядають так:

  • особового складу — близько 384140 (+960) осіб;
  • танків — 6 300 (+10) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 11 725 (+29) одиниць;
  • артилерійських систем — 9 144 (+31) одиниці;
  • РСЗВ — 972 (+0) одиниці;
  • засоби ППО — 663 (+3) одиниці;
  • літаків — 332 (+1) одиниці;
  • гелікоптерів — 324 (+0) одиниці;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 7 084 (+35) одиниці;
  • крилатих ракет — 1 846 (+0) одиниць;
  • кораблів /катерів — 23 (+0) одиниці;
  • підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 12 191 (+42) одиниця;
  • спеціальної техніки — 1 448 (+5) одиниць.
втрати окупантів 30 січня
Втрати окупантів на 30 січня. Фото: Генштаб

Нагадаємо, нещодавно бійці Сил спеціальних операцій завдали влучних ударів по опорних пунктах загарбників на Запорізькому напрямку. Внаслідок майстерної роботи пункти та особовий склад знищені вщент. 

ЗСУ
росіяни
Луганська область
літаки
війна в Україні

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