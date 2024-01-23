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Встреча в формате Рамштайн — Умеров отчитался США об изменениях в оборонном секторе

23 января 2024 22:15
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Встреча в формате Рамштайн — Умеров отчитался США об изменениях в оборонном секторе
Министр обороны Украины Рустем Умеров и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: Минобороны
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина поставила четкие военные задачи и цели на 2024 год. Об этом он сказал во время открытия онлайн-заседания встречи в формате "Рамштайн".

Об этом сообщает Минобороны.

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По словам Умерова, Минобороны совместно с Генштабом разработали приоритеты и другие детали на этот год.

"В сфере оборонных закупок и обеспечения мы укрепляем доверие и подотчетность. Мы создали двухуровневую систему закупок по принципам НАТО", — сказал он.

Министр пояснил, что с точки зрения формулировки политики эта система состоит из механизма надзора.

Что касается закупок — отныне в подчинении Минобороны есть два новых закупочных агентства, которые занимаются приобретением летальных и нелетальных ресурсов.

"В сфере оборонной промышленности и локализации производства мы углубляем наше международное партнерство, чтобы обеспечить приход в Украину производственных мощностей и технологий, чтобы как можно быстрее развивать нашу оборонную промышленность, учитывая наш опыт, полученный на поле боя", — отметил Умеров.

Глава министерства отметил, что это поможет нам победить врага, быть лучше подготовленными к будущим вызовам и быть более устойчивыми к общим угрозам безопасности.

Также он рассказал об изменении в оборонных инновациях и технологиях — важным фактором в поле боя является количество оружия.

Так, достаточное количество техники и боеприпасов, технического обслуживания и запчастей критически важно для удержания линии фронта.

"Но для прорыва нужны инновации и значительный технологический прогресс. Именно поэтому в 2024 году оборонные технологии будут играть центральную роль в повестке дня Министерства обороны", — уточнил он.

Умеров подчеркнул, что использование FPV-дронов важно, поскольку это помогает компенсировать дефицит артиллерийских боеприпасов.

"Мы также можем сохранить ценные артиллерийские запасы, достигнув более высокой точности ударов с помощью программного обеспечения на основе ИИ", — добавил он.

Кроме того, Министерство обороны готово соинвестировать в технологии и производство, делиться боевым опытом и способствовать заключению долгосрочных контрактов с заинтересованными компаниями.

"Ваша поддержка Украины является четким сигналом для России: продолжать агрессию нет смысла", — подытожил министр.

Напомним, что сегодня, 23 января, началось 18 совещание в рамках военной коалиции, оказывающей поддержку Украине. Встреча "Рамштайна" собрала представителей примерно из 50 государств.

Кроме того, глава Пентагона Ллойд Остин во время открытия онлайн-заседания встречи в Формате "Рамштайн" отреагировал на информацию о якобы контрабанде оружия из Украины. Он подчеркнул, что украинцы используют ее по назначению для защиты от российской агрессии.

Минобороны
искусственный интеллект
боеприпасы
закупки
война в Украине
Умеров

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