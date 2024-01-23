Зустріч у форматі Рамштайн — Умєров відзвітував США про зміни в оборонному секторі
Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україна поставила чіткі військові завдання та цілі на 2024 рік. Про це він сказав під час відкриття онлайн-засідання зустрічі у Форматі "Рамштайн".
Про це повідомляє Міноборони.
Військові завдання та цілі України
За словами Умєрова, Міноборони спільно з Генштабом напрацювали пріоритети та інші деталі на цей рік.
"У сфері оборонних закупівель та забезпечення ми зміцнюємо довіру та підзвітність. Ми створили дворівневу систему закупівель за принципами НАТО", — сказав він.
Міністр пояснив, що з точки зору формулювання політики ця система складається з механізму нагляду.
Що стосується закупівель — відтепер в підпорядкуванні Міноборони є дві нові закупівельні агенції, які опікуються придбанням летальних та нелетальних ресурсів.
"У сфері оборонної промисловості та локалізації виробництва ми поглиблюємо наше міжнародне партнерство, щоб забезпечити прихід в Україну виробничих потужностей та технологій, аби якнайшвидше розвивати нашу оборонну промисловість, враховуючи наш досвід, отриманий на полі бою", — зазначив Умєров.
Очільник міністерства зауважив, що це допоможе нам перемогти ворога, бути краще підготовленими до майбутніх викликів і бути стійкішими до спільних безпекових загроз.
Також він розповів про зміну в оборонних інноваціях та технологіях — важливим фактором на полі бою є кількість зброї.
Так, достатня кількість техніки та боєприпасів, технічного обслуговування та запчастин є критично важливою для утримання лінії фронту.
"Але для прориву потрібні інновації та значний технологічний прогрес. Саме тому у 2024 році оборонні технології матимуть центральну роль у порядку денному Міністерства оборони", — уточнив він.
Умєров наголосив, що використання FPV-дронів є важливим, оскільки це допомагає компенсувати дефіцит артилерійських боєприпасів.
"Ми також можемо зберегти цінні артилерійські запаси, досягнувши вищої точності ударів за допомогою програмного забезпечення на основі ШІ", — додав він.
Крім того, Міністерство оборони готове співінвестувати в технології та виробництво, ділитися бойовим досвідом та сприяти укладенню довгострокових контрактів із зацікавленими компаніями.
"Ваша підтримка України є чітким сигналом для Росії: продовжувати агресію немає сенсу", — підсумував міністр.
Нагадаємо, що сьогодні, 23 січня, розпочалася 18 нарада у рамках військової коаліції, яка надає підтримку Україні. Зустріч "Рамштайну" зібрала представників приблизно з 50 держав.
Крім того, очільник Пентагону Ллойд Остін під час відкриття онлайн-засідання зустрічі у Форматі "Рамштайн" відреагував на інформацію про нібито контрабанду зброї з України. Він наголосив, що українці використовують її за призначенням — для захисту від російської агресії.
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