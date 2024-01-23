Зустріч у форматі Рамштайн — Умєров відзвітував США про зміни в оборонному секторі

Міністр оборони України Рустем Умєров та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: Міноборони

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україна поставила чіткі військові завдання та цілі на 2024 рік. Про це він сказав під час відкриття онлайн-засідання зустрічі у Форматі "Рамштайн".

Про це повідомляє Міноборони.

Читайте також:

Військові завдання та цілі України

За словами Умєрова, Міноборони спільно з Генштабом напрацювали пріоритети та інші деталі на цей рік.

"У сфері оборонних закупівель та забезпечення ми зміцнюємо довіру та підзвітність. Ми створили дворівневу систему закупівель за принципами НАТО", — сказав він.

Міністр пояснив, що з точки зору формулювання політики ця система складається з механізму нагляду.

Що стосується закупівель — відтепер в підпорядкуванні Міноборони є дві нові закупівельні агенції, які опікуються придбанням летальних та нелетальних ресурсів.

"У сфері оборонної промисловості та локалізації виробництва ми поглиблюємо наше міжнародне партнерство, щоб забезпечити прихід в Україну виробничих потужностей та технологій, аби якнайшвидше розвивати нашу оборонну промисловість, враховуючи наш досвід, отриманий на полі бою", — зазначив Умєров.

Очільник міністерства зауважив, що це допоможе нам перемогти ворога, бути краще підготовленими до майбутніх викликів і бути стійкішими до спільних безпекових загроз.

Також він розповів про зміну в оборонних інноваціях та технологіях — важливим фактором на полі бою є кількість зброї.

Так, достатня кількість техніки та боєприпасів, технічного обслуговування та запчастин є критично важливою для утримання лінії фронту.

"Але для прориву потрібні інновації та значний технологічний прогрес. Саме тому у 2024 році оборонні технології матимуть центральну роль у порядку денному Міністерства оборони", — уточнив він.

Умєров наголосив, що використання FPV-дронів є важливим, оскільки це допомагає компенсувати дефіцит артилерійських боєприпасів.

"Ми також можемо зберегти цінні артилерійські запаси, досягнувши вищої точності ударів за допомогою програмного забезпечення на основі ШІ", — додав він.

Крім того, Міністерство оборони готове співінвестувати в технології та виробництво, ділитися бойовим досвідом та сприяти укладенню довгострокових контрактів із зацікавленими компаніями.

"Ваша підтримка України є чітким сигналом для Росії: продовжувати агресію немає сенсу", — підсумував міністр.

Нагадаємо, що сьогодні, 23 січня, розпочалася 18 нарада у рамках військової коаліції, яка надає підтримку Україні. Зустріч "Рамштайну" зібрала представників приблизно з 50 держав.

Крім того, очільник Пентагону Ллойд Остін під час відкриття онлайн-засідання зустрічі у Форматі "Рамштайн" відреагував на інформацію про нібито контрабанду зброї з України. Він наголосив, що українці використовують її за призначенням — для захисту від російської агресії.