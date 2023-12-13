Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Винят во всех грехах — допускают ли в ВР отставку Залужного arrow

Винят во всех грехах — допускают ли в ВР отставку Залужного

13 декабря 2023 18:59
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Винят во всех грехах — допускают ли в ВР отставку Залужного
Валерий Залужный. Фото: из открытых источников
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

После внезапного увольнения командующего ССО Виктора Хоренко в Верховной Раде не исключают отставки и других ключевых командующих. В частности, главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Об этом рассказала член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат Украины Соломия Бобровская в интервью для УП.

Читайте также:

Что думают в ВР про отставку Залужного

Депутат отмечает, что ключевое решение об отставке ключевых командующих будет принимать, конечно, президент Владимир Зеленский. Впрочем, такой шаг "сильно всколыхнет общество". Ведь этим он не только сменяет командующего, но и создает новую политическую фигуру.

"Я на самом деле предполагаю отставку командующих следующих. Более того, я допускаю отставку ключевых людей в Генеральном Штабе и не исключаю отставку самого главнокомандующего ввиду тех событий, которые несутся последние месяцы", — говорит Бобровская.

И добавляет, что сейчас на фронте происходит самый интенсивный период. Поэтому увольнение и отставка — это последнее о чем думает Валерий Залужный, которого "обвиняют во всех грехах".

"В этом случае лучше было бы выйти президенту с главкомом и показать единство, а за дверью разобраться во всех своих историях честно, не политически, а просто по-мужски. Это непонимание и раскол — это удар по нам всем, мы не имеем права на такие вещи, когда очень горяча вся линия столкновения", — добавляет Бобровская.

Напомним, глава Минобороны Рустем Умеров отметил, что оснований для увольнения Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного пока нет. Министерство обороны и главком делают все возможное для победы Украины, поэтому вопрос об увольнении не стоит.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

Закон о столице снова актуален — заберут ли полномочия у Кличко - 80x80

Закон о столице снова актуален — заберут ли полномочия у Кличко

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

00:46 Усиление мобилизации в Украине — еще одна область наращивает призыв

Актуальное по теме