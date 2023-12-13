Винят во всех грехах — допускают ли в ВР отставку Залужного

Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

После внезапного увольнения командующего ССО Виктора Хоренко в Верховной Раде не исключают отставки и других ключевых командующих. В частности, главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Об этом рассказала член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат Украины Соломия Бобровская в интервью для УП.

Читайте также:

Что думают в ВР про отставку Залужного

Депутат отмечает, что ключевое решение об отставке ключевых командующих будет принимать, конечно, президент Владимир Зеленский. Впрочем, такой шаг "сильно всколыхнет общество". Ведь этим он не только сменяет командующего, но и создает новую политическую фигуру.

"Я на самом деле предполагаю отставку командующих следующих. Более того, я допускаю отставку ключевых людей в Генеральном Штабе и не исключаю отставку самого главнокомандующего ввиду тех событий, которые несутся последние месяцы", — говорит Бобровская.

И добавляет, что сейчас на фронте происходит самый интенсивный период. Поэтому увольнение и отставка — это последнее о чем думает Валерий Залужный, которого "обвиняют во всех грехах".

"В этом случае лучше было бы выйти президенту с главкомом и показать единство, а за дверью разобраться во всех своих историях честно, не политически, а просто по-мужски. Это непонимание и раскол — это удар по нам всем, мы не имеем права на такие вещи, когда очень горяча вся линия столкновения", — добавляет Бобровская.

Напомним, глава Минобороны Рустем Умеров отметил, что оснований для увольнения Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного пока нет. Министерство обороны и главком делают все возможное для победы Украины, поэтому вопрос об увольнении не стоит.