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Звинувачують у всіх гріхах — чи припускають у ВР відставку Залужного

13 грудня 2023 18:59
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Звинувачують у всіх гріхах — чи припускають у ВР відставку Залужного
Валерій Залужний. Фото: з відкритих джерел
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Після раптового звільнення командувача ССО Віктора Хоренка у Верховній Раді не виключають відставки й інших ключових командувачів. Зокрема, головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного

Про це розповіла членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народна депутатка України Соломія Бобровська в інтерв'ю для УП. 

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Депутатка зазначає, що ключове рішення щодо відставки ключових командувачів прийматиме, звісно, президент Володимир Зеленський. Втім, такий крок "сильно сколихне суспільство". Адже, цим він не лише змінює командувача, але й створює нову політичну фігуру. 

"Я насправді припускаю відставку командувачів наступних. Більше того, я припускаю відставку ключових людей в Генеральному Штабі і не виключаю відставку самого головнокомандувача з огляду на ті події, які несуться крайні місяці", — каже Бобровська.

І додає, що наразі на фронті відбувається найінтенсивніший період. Тому, звільнення і відставка — це останнє про що думає Валерій Залужний, якого "звинувачують у всіх гріхах". 

"В цьому випадку найкраще було б вийти президенту з головкомом і показати єдність, а за дверима розібратися у всіх своїх історіях чесно, не політично, а просто по-чоловічому. Це нерозуміння і розкол — це удар по нас всіх, ми не маємо права на такі речі, коли дуже гарячі уся лінія зіткнення", — додає Бобровська. 

Нагадаємо, глава Міноборони Рустем Умєров зазначив, що  підстав для звільнення Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного наразі немає. Міністерство оборони і головком роблять усе можливе для перемоги України, тому питання про звільнення не стоїть.

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