Ранкова повітряна тривога 26 серпня — які області під загрозою обстрілу

Повітряна тривога

Повітряну тривогу в Україні зараз, уранці в понеділок, 26 серпня, оголосили в 16 областях. Червоні на карті повітряних тривог Рівненська, Житомирська, Хмельницька, Київська, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська, Черкаська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Донецька, Миколаївська, Запорізька, Херсонська та Одеська області.

У Повітряних Силах ЗС України повідомляли про атаку ударних БпЛА та зліт 11 бомбардувальників Ту-95МС.

Читайте також:

Новина доповнюється