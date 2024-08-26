Ранкова повітряна тривога 26 серпня — які області під загрозою обстрілу

Тривога охопила більшість областей України, зокрема Київ — яка небезпека
26 серпня 2024 05:58
Повітряна тривога
Повітряну тривогу в Україні зараз, уранці в понеділок, 26 серпня, оголосили в 16 областях. Червоні на карті повітряних тривог Рівненська, Житомирська, Хмельницька, Київська, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська, Черкаська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Донецька, Миколаївська, Запорізька, Херсонська та Одеська області.
У Повітряних Силах ЗС України повідомляли про атаку ударних БпЛА та зліт 11 бомбардувальників Ту-95МС.
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