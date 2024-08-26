Утренняя воздушная тревога 26 августа — какие области под угрозой обстрела

Воздушная тревога

Воздушная тревога в Украине сейчас, утром в понедельник, 26 августа, была объявлена в 16 областях. Красные на карте воздушных тревог Ровенская, Житомирская, Хмельницкая, Киевская, Черниговская, Сумская, Полтавская, Харьковская, Черкасская, Кировоградская, Днепропетровская, Донецкая, Николаевская, Запорожская, Херсонская и Одесская области.

В Воздушных Силах ВС Украины сообщали об атаке ударных БпЛА и взлете 11 бомбардировщиков Ту-95МС.

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