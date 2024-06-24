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У Харкові було чутно серію вибухів — чергова атака КАБами

24 червня 2024 01:25
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Вибухи в Харкові зараз, уночі 24 червня — що відомо
Дим у небі. Фото ілюстративне: unn.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Вибухи було чутно в Харкові зараз, уночі в понеділок, 24 червня. У Харківській області триває повітряна тривога.

У Повітряних Силах ЗС України повідомляли про пуски КАБів.

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Повітряну тривогу в Харківській області оголосили о 01:07. У Повітряних Силах ЗС України повідомили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та пуски КАБів на Харківщині.

У Харкові було чутно серію вибухів — чергова атака КАБами - фото 1
Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Вибухи було чутно близько 01:17. Кореспонденти "Суспільного" зазначили, що серія вибухів, ймовірно, пролунали за межами міста.

У Харкові було чутно серію вибухів — чергова атака КАБами - фото 2
Скриншот повідомлення Telegram-каналу "Суспільне Харків"

Нагадаємо, увечері в багатьох областях України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння. Червоні на карті повітряних тривог були Одеська, Миколаївська, Херсонська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька та Донецька області.

Також ми повідомляли про те, що ввечері 23 червня російські окупанти завдали удару по місту Селидове Донецької області. Унаслідок цієї атаки постраждали п'ятеро людей, серед них двоє — діти.

Харків
вибух
обстріли
повітряна тривога

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