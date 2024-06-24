У прокуратурі розповіли про наслідки удару РФ по Донецькій області ввечері 23 червня

Наслідки обстрілу Донецької області. Фото: t.me/Donetsk_obl_prokuratura

У неділю, 23 червня, о 17:05 російські окупанти завдали удару по місту Селидове Донецької області. Армія РФ скинула на цивільне населення дві авіабомби, імовірно, "УМПБ Д-30СН".

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

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Скриншот повідомлення Донецької обласної прокуратури

Що відомо про обстріл Донецької області ввечері 23 червня

В епіцентрі ураження опинилися жителі приватного сектору. Поранень зазнала ціла родина: батько й матір, яким 53 та 54 роки, та їхніх 10-річний син. Дитина зараз перебуває у важкому стані. Також тілесні ушкодження є в 31-річного чоловіка та 13-річного хлопчика. Потерпілих доставили до лікарні.

Наслідки обстрілу Донецької області. Фото: t.me/Donetsk_obl_prokuratura

Унаслідок обстрілу є пошкодження 30 житлових будинків та автомобілів.

Прокурори розпочали досудове розслідування цієї атаки за фактом порушення законів і звичаїв війни (частина перша статті 438 Кримінального кодексу України).

Наслідки обстрілу Донецької області. Фото: t.me/Donetsk_obl_prokuratura

Нагадаємо, російські окупаційні війська захопили село Новоолександрівка Донецької області. Це дозволило ворогу наблизитися до траси Покровськ – Костянтинівка, яка є важливою ділянкою для ЗСУ.

Також ми повідомляли про те, що в суботу, 22 червня, росіяни вдарили КАБами по екопарку в Харківській області. Унаслідок цієї атаки загинуло багато тварин, зокрема, олені й лані.