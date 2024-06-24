В прокуратуре рассказали о последствиях удара РФ по Донецкой области вечером 23 июня

Последствия обстрелов Донецкой области. Фото: t.me/Donetsk_obl_prokuratura

В воскресенье, 23 июня, в 17:05 российские оккупанты нанесли удар по городу Селидово Донецкой области. Армия РФ сбросила на гражданское население две авиабомбы, предположительно "УМПБ Д-30СН".

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

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Скриншот сообщения Донецкой областной прокуратуры

Что известно об обстреле Донецкой области вечером 23 июня

В эпицентре поражения оказались жители частного сектора. Ранения получила целая семья: отец и мать, которым 53 и 54 года, и их 10-летний сын. Ребенок сейчас находится в тяжелом состоянии. Также телесные повреждения есть у 31-летнего мужчины и 13-летнего мальчика. Пострадавших доставили в больницу.

Последствия обстрелов Донецкой области. Фото: t.me/Donetsk_obl_prokuratura

В результате обстрела повреждены 30 жилых домов и автомобилей.

Прокуроры начали досудебное расследование этой атаки по факту нарушения законов и обычаев войны (часть первая статьи 438 Уголовного кодекса Украины).

Последствия обстрелов Донецкой области. Фото: t.me/Donetsk_obl_prokuratura

Напомним, российские оккупационные войска захватили село Новоалександровка Донецкой области. Это позволило врагу приблизиться к трассе Покровск – Константиновка, которая является важным участком для ВСУ.

Также мы сообщали о том, что в субботу, 22 июня, россияне ударили КАБами по экопарку в Харьковской области. В результате этой атаки погибли многие животные, в частности, олени и лани.