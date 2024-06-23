Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Київській та Житомирській областях прогриміли вибухи — триває атака "Калібрами" arrow

У Київській та Житомирській областях прогриміли вибухи — триває атака "Калібрами"

23 червня 2024 05:25
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Вибухи в Київській і Житомирській областях зараз, уранці 23 червня — що відомо
Ракети в небі. Фото ілюстративне: vsn.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Вибухи пролунали в Київській та Житомирській областях зараз, уночі в неділю, 23 червня. В регіоні триває повітряна тривога.

У Повітряних Силах ЗС України попереджали про пуски ракет "Калібр".

Читайте також:

Що відомо про вибухи в Київській і Житомирській областях уранці 23 червня

Вибухи в Київській області пролунали близько 05:06, а за кілька хвилин гучно було й у Житомирській області. Перед цим Повітряні Сили ЗС України повідомляли, що крилаті ракети заходять із Черкаської області в Київську область, тримаючи курс на Житомирську область. Згодом військові додали, що крилаті ракети в Андрушівському районі Житомирської області летять у напрямку Фастова.

У Київській та Житомирській областях прогриміли вибухи — триває атака "Калібрами" - фото 1
Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

О 05:15 стало відомо, що крилата ракета прямує на Васильків Київської області.

У Київській та Житомирській областях прогриміли вибухи — триває атака "Калібрами" - фото 2
Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що в регіоні працює ППО. Згодом цю інформацію підтвердив і міський голова Києва Віталій Кличко.

У Київській та Житомирській областях прогриміли вибухи — триває атака "Калібрами" - фото 3
Скриншот повідомлення Київської обласної військової адміністрації
У Київській та Житомирській областях прогриміли вибухи — триває атака "Калібрами" - фото 4
Скриншот повідомлення Віталія Кличка

Нагадаємо, уранці в багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. Ворог випустив із акваторії Чорного моря ракети "Калібр".

Також ми повідомляли про те, що після опівночі 23 червня прогриміла серія вибухів у Харкові. Можливо, ці вибухи пролунали за містом.

Віталій Кличко
Київ
вибух
Київська область
Житомирська область
ракета
повітряна тривога

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

13 червня 2024

17:34 Вбивство 9-річної українки у Німеччині — підозрюваний зробив заяву

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони