Вибухи в Київській і Житомирській областях зараз, уранці 23 червня — що відомо

Ракети в небі. Фото ілюстративне: vsn.ua

Вибухи пролунали в Київській та Житомирській областях зараз, уночі в неділю, 23 червня. В регіоні триває повітряна тривога.

У Повітряних Силах ЗС України попереджали про пуски ракет "Калібр".

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Що відомо про вибухи в Київській і Житомирській областях уранці 23 червня

Вибухи в Київській області пролунали близько 05:06, а за кілька хвилин гучно було й у Житомирській області. Перед цим Повітряні Сили ЗС України повідомляли, що крилаті ракети заходять із Черкаської області в Київську область, тримаючи курс на Житомирську область. Згодом військові додали, що крилаті ракети в Андрушівському районі Житомирської області летять у напрямку Фастова.

Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

О 05:15 стало відомо, що крилата ракета прямує на Васильків Київської області.

Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що в регіоні працює ППО. Згодом цю інформацію підтвердив і міський голова Києва Віталій Кличко.

Скриншот повідомлення Київської обласної військової адміністрації

Скриншот повідомлення Віталія Кличка

Нагадаємо, уранці в багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. Ворог випустив із акваторії Чорного моря ракети "Калібр".

Також ми повідомляли про те, що після опівночі 23 червня прогриміла серія вибухів у Харкові. Можливо, ці вибухи пролунали за містом.