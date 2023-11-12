У Миколаївській області пролунали вибухи

У Вознесенську пролунав вибух. Фото: УНІАН

Вибухи у неділю, 12 листопада, пролунали у Вознесенську Миколаївської області. Напередодні там оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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