У Миколаївській області пролунали вибухи
12 листопада 2023 00:27
У Вознесенську пролунав вибух. Фото: УНІАН
Вибухи у неділю, 12 листопада, пролунали у Вознесенську Миколаївської області. Напередодні там оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
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У Вознесенську пролунали вибухи
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Раніше ми повідомляли, що російські окупанти обстрілюють Херсон. У місті лунають потужні вибухи.
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