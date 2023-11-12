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У Миколаївській області пролунали вибухи

12 листопада 2023 00:27
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
У Миколаївській області пролунали вибухи
У Вознесенську пролунав вибух. Фото: УНІАН
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Вибухи у неділю, 12 листопада, пролунали у Вознесенську Миколаївської області. Напередодні там оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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