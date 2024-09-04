Ракетний удар по Полтаві 3 вересня — кількість жертв збільшилась до 53

Наслідки ракетного удару по Полтаві. Фото: ДСНС

Внаслідок ракетного удару по Полтаві 3 вересня кількість загиблих зросла до 53 людей, ще 298 — отримали поранення. Наразі на місці обстрілу продовжуються рятувальні роботи.

Про це повідомили в Державній службі надзвичайних ситуацій у середу, 4 вересня.

Читайте також:

Наслідки ракетного удару по Полтаві 3 вересня

За даними ДСНС, станом на 10:55 відомо про 298 постраждалих внаслідок удару по Полтаві. Ще 53 людини — загинуло.

"Врятовано 25 осіб, з них 11 деблоковано з-під завалів. За уточненими даними під завалами може перебувати ще до п'яти осіб", — йдеться у повідомленні.

Наразі на місці тривають роботи. Рятувальні служби продовжують працювати з урахуванням безпекової ситуації.

Також відомо, що внаслідок атаки частково зруйновано шестиповерхову будівлю навчального корпусу, пошкоджено три багатоквартирні будинки, п'ять приватних будинків та офісне приміщення.