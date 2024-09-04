Ракетный удар по Полтаве 3 сентября — количество жертв увеличилось до 53

В Полтаве увеличилось количество жертв в результате удара по учебному заведению
В результате ракетного удара по Полтаве 3 сентября количество погибших возросло до 53 человек, еще 298 — получили ранения. В настоящее время на месте обстрела продолжаются спасательные работы.
Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций в среду, 4 сентября.
Последствия ракетного удара по Полтаве 3 сентября
По данным ГСЧС, по состоянию на 10:55 известно о 298 пострадавших в результате удара по Полтаве. Еще 53 человека погибли.
"Спасены 25 человек, из них 11 деблокированы из-под завалов. По уточненным данным под завалами может находиться еще до пяти человек", — говорится в сообщении.
Сейчас на месте продолжаются работы. Спасательные службы продолжают работать с учетом ситуации безопасности.
Также известно, что в результате атаки частично разрушено шестиэтажное здание учебного корпуса, повреждены три многоквартирных дома, пять частных домов и офисное помещение.
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