Ракетный удар по Полтаве 3 сентября — количество жертв увеличилось до 53

Последствия ракетного удара по Полтаве. Фото: ГСЧС

В результате ракетного удара по Полтаве 3 сентября количество погибших возросло до 53 человек, еще 298 — получили ранения. В настоящее время на месте обстрела продолжаются спасательные работы.

Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций в среду, 4 сентября.

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Последствия ракетного удара по Полтаве 3 сентября

По данным ГСЧС, по состоянию на 10:55 известно о 298 пострадавших в результате удара по Полтаве. Еще 53 человека погибли.

"Спасены 25 человек, из них 11 деблокированы из-под завалов. По уточненным данным под завалами может находиться еще до пяти человек", — говорится в сообщении.

Сейчас на месте продолжаются работы. Спасательные службы продолжают работать с учетом ситуации безопасности.

Также известно, что в результате атаки частично разрушено шестиэтажное здание учебного корпуса, повреждены три многоквартирных дома, пять частных домов и офисное помещение.