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В деяких областях України оголосили повітряну тривога — яка небезпека

17 грудня 2023 22:38
оновлено: 22:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В деяких областях України оголосили повітряну тривога — яка небезпека
Безпілотник в небі. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні ввечері, 17 грудня, в деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Наразі існує загроза застосування російськими окупантами безпілотників типу Shahed.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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Наразі відомо, що ворожий безпілотник рухається у сторону Вінницької області.

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Допис про ворожий БпЛА. Фото: скриншот

Карта тривог має такий вигляд:

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Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 22:42. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що російські БпЛА рухаються у північно-західному напрямку через Вінницьку область.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Херсонщини російськими окупантами є загиблий цивільний. Також поранень зазнали поліцейські, які перебували в одному з сіл області.

Також ми писали, що російські окупанти здійснили атаку по Хмельниччині двома ударними безпілотниками типу Shahed. Внаслідок падіння уламків дрона пошкоджено приватний будинок. На місці сталася пожежа. 

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