В деяких областях України оголосили повітряну тривога — яка небезпека
Сьогодні ввечері, 17 грудня, в деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Наразі існує загроза застосування російськими окупантами безпілотників типу Shahed.
Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.
Повітряна тривога в Україні
Наразі відомо, що ворожий безпілотник рухається у сторону Вінницької області.
Карта тривог має такий вигляд:
Оновлено 22:42. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що російські БпЛА рухаються у північно-західному напрямку через Вінницьку область.
Нагадаємо, внаслідок обстрілу Херсонщини російськими окупантами є загиблий цивільний. Також поранень зазнали поліцейські, які перебували в одному з сіл області.
Також ми писали, що російські окупанти здійснили атаку по Хмельниччині двома ударними безпілотниками типу Shahed. Внаслідок падіння уламків дрона пошкоджено приватний будинок. На місці сталася пожежа.
Читайте Новини.LIVE!