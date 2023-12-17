В деяких областях України оголосили повітряну тривога — яка небезпека

Безпілотник в небі. Фото: росЗМІ

Сьогодні ввечері, 17 грудня, в деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Наразі існує загроза застосування російськими окупантами безпілотників типу Shahed.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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Наразі відомо, що ворожий безпілотник рухається у сторону Вінницької області.

Допис про ворожий БпЛА. Фото: скриншот

Карта тривог має такий вигляд:

Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 22:42. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що російські БпЛА рухаються у північно-західному напрямку через Вінницьку область.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Херсонщини російськими окупантами є загиблий цивільний. Також поранень зазнали поліцейські, які перебували в одному з сіл області.

Також ми писали, що російські окупанти здійснили атаку по Хмельниччині двома ударними безпілотниками типу Shahed. Внаслідок падіння уламків дрона пошкоджено приватний будинок. На місці сталася пожежа.