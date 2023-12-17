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В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу — какая опасность

17 декабря 2023 22:38
обновлено: 23:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу — какая опасность
Работа ППО. Фото: Генштаб ВСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня вечером, 17 декабря, в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу. Людей призвали находиться в укрытиях.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

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Воздушная тревога в Украине

Сейчас известно, что вражеский беспилотник движется в сторону Винницкой области.

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Пост о вражеском БпЛА. Фото: скриншот

Карта тревог выглядит так:

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Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 22:42. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что российские БпЛА движутся в северо-западном направлении через Винницкую область.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Обновлено 23:03. В Киевской области объявили воздушную тревогу.

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Пост Киевской ОВА. Фото: скриншот

Напомним, в результате обстрела Херсонщины российскими оккупантами является погибший гражданский. Также ранения получили полицейские, которые находились в одном из сел области.

Также мы писали, что российские оккупанты совершили атаку по Хмельнитчине двумя ударными беспилотниками типа Shahed. В результате падения обломков дрона поврежден частный дом. На месте произошел пожар.

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