В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу — какая опасность
Сегодня вечером, 17 декабря, в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу. Людей призвали находиться в укрытиях.
Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.
Воздушная тревога в Украине
Сейчас известно, что вражеский беспилотник движется в сторону Винницкой области.
Карта тревог выглядит так:
Обновлено 22:42. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что российские БпЛА движутся в северо-западном направлении через Винницкую область.
Обновлено 23:03. В Киевской области объявили воздушную тревогу.
Напомним, в результате обстрела Херсонщины российскими оккупантами является погибший гражданский. Также ранения получили полицейские, которые находились в одном из сел области.
Также мы писали, что российские оккупанты совершили атаку по Хмельнитчине двумя ударными беспилотниками типа Shahed. В результате падения обломков дрона поврежден частный дом. На месте произошел пожар.
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