В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу — какая опасность

Работа ППО. Фото: Генштаб ВСУ

Сегодня вечером, 17 декабря, в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу. Людей призвали находиться в укрытиях.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

Читайте также:

Воздушная тревога в Украине

Сейчас известно, что вражеский беспилотник движется в сторону Винницкой области.

Пост о вражеском БпЛА. Фото: скриншот

Карта тревог выглядит так:

Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 22:42. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что российские БпЛА движутся в северо-западном направлении через Винницкую область.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Обновлено 23:03. В Киевской области объявили воздушную тревогу.

Пост Киевской ОВА. Фото: скриншот

Напомним, в результате обстрела Херсонщины российскими оккупантами является погибший гражданский. Также ранения получили полицейские, которые находились в одном из сел области.

Также мы писали, что российские оккупанты совершили атаку по Хмельнитчине двумя ударными беспилотниками типа Shahed. В результате падения обломков дрона поврежден частный дом. На месте произошел пожар.