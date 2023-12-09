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В окупованій Макіївці потужна пожежа — у мережі кажуть про "приліт"

9 грудня 2023 15:03
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В окупованій Макіївці потужна пожежа — у мережі кажуть про "приліт"
Вибух у Макіївці. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В тимчасово окупованій Макіївці Донецької області було чутно вибух. За попередніми даними палає нафтобаза. 

Про це повідомляють у соцмережах.

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Вибух у Макіївці

Користувачі соціальних мереж повідомляють про вибух у тимчасово окупованій росіянами Макіївці.

"Тимчасово окупована Макіївка Донецької області. Попередньо, приліт по нафтобазі", — говориться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що у тимчасово окупованому Донецьку лунають гучні вибухи. У мережі поширили відео, на якому видно, як велика кількість чорного диму підіймається у повітря.

Нагадаємо, 5 грудня сили ППО у небі над Чорним морем збили ворожий бомбардувальник, який збирався атакувати Одеську область. У російських соцмережах підтверджують цю інформацію та повідомляють про смерть пілотів. 

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