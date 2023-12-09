В окупованій Макіївці потужна пожежа — у мережі кажуть про "приліт"

Вибух у Макіївці. Фото: скриншот

В тимчасово окупованій Макіївці Донецької області було чутно вибух. За попередніми даними палає нафтобаза.

Про це повідомляють у соцмережах.

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Вибух у Макіївці

Користувачі соціальних мереж повідомляють про вибух у тимчасово окупованій росіянами Макіївці.

"Тимчасово окупована Макіївка Донецької області. Попередньо, приліт по нафтобазі", — говориться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що у тимчасово окупованому Донецьку лунають гучні вибухи. У мережі поширили відео, на якому видно, як велика кількість чорного диму підіймається у повітря.

Нагадаємо, 5 грудня сили ППО у небі над Чорним морем збили ворожий бомбардувальник, який збирався атакувати Одеську область. У російських соцмережах підтверджують цю інформацію та повідомляють про смерть пілотів.