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В Третій штурмовій офіційно заявили про наступ на Харківщині

22 серпня 2024 19:58
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
В Третій штурмовій повідомили про український наступ на Харківщині
Військові. Фото: Генштаб
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

В Третій штурмовій офіційно заявили, що бригада розпочала наступальні дії на Харківщині, повертаючи контроль над територіями. Просування на фронті склало майже два квадратних кілометри.

Про це пресслужба бригади повідомила у четвер, 22 серпня.

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У бригаді повідомили, що завдяки контратакам, бригада захопила під контроль значний район оборони ворога, а також кілька його опорних пунктів. Співвідношення сил на полі бою: 2,5 до 1 на користь ворога, з додатковою підтримкою ворожих сил.

"Головна задача операції була збити наступальний потенціал 20 армії рф. На дану хвилину цю задачу виконано", — заявив командир 3-ї ОШБр полковник Андрій Білецький.

У бригаді додали, що протягом чотирьох днів ворог втратив три сотні особового складу, а також значну кількість техніки та озброєння було знищено або пошкоджено.

"Унікальність операції полягала в тому, що ми наступали на переважаючого ворога і перемогли. Успіх залежав від детального планування, нестандартних рішень, злагодженої роботи артилерії, ППО, БПС і розвідки. Але героями поля бою були танкісти, сапери, розвідники і в першу чергу — штурмовики", — зазначив Білецький.

В 3-й ОШБр заявили, що штурмові дії дозволили зменшити тиск ворога на напрямку Макіївки та зняти напругу з інших критичних ділянок фронту.

"Зараз окупанти посилюють застосування авіації, РСЗВ і далекобійної арти. Противник намагається повернути втрачене. Але Третя штурмова тримає рубежі!", — йдеться в повідомлені.

Допис Третьої штурмової. Фото: скриншот
Допис Третьої штурмової. Фото: скриншот

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