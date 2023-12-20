Вибухи в Дніпрі 20 грудня — над містом спрацювало ППО

Російська ракета в польоті. Ілюстративне фото: росЗМІ

В Дніпрі прогриміли вибухи. Повідомляється, що підрозділи ППО ЗСУ знищили російську авіаракету Х-59.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

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За його словами, російську крилату авіаракету Х-59 "Ґедзь" збили у Дніпровському районі підрозділи сил ППО, підпорядковані повітряному командуванню "Схід".

"Небо над областю чисте. Захисникам та захисницям браво!" — написав він.

Пост Лисака. Джерело: соцмережі

Цю інформацію також підтвердили й у Повітряному командуванні "Схід".

Пост ПвК "Схід". Джерело: соцмережі

Нагадаємо, що не так давно у Дніпрі пролунали вибухи, внаслідок яких ППО полювало на російську ракету.

Вибухи також пролунали й у Кропивницькому: попередньо окупанти завдали удару з ОТРК "Іскандер". Звуки пролунали до оголошення загрози.