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Вибухи у Дніпрі — стало відомо, що трапилося

20 грудня 2023 17:41
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Вибухи в Дніпрі 20 грудня — над містом спрацювало ППО
Російська ракета в польоті. Ілюстративне фото: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Дніпрі прогриміли вибухи. Повідомляється, що підрозділи ППО ЗСУ знищили російську авіаракету Х-59. 

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

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За його словами, російську крилату авіаракету Х-59 "Ґедзь" збили у Дніпровському районі підрозділи сил ППО, підпорядковані повітряному командуванню "Схід". 

"Небо над областю чисте. Захисникам та захисницям браво!" — написав він.

Вибухи у Дніпрі — стало відомо, що трапилося
Пост Лисака. Джерело: соцмережі

Цю інформацію також підтвердили й у Повітряному командуванні "Схід". 

Вибухи у Дніпрі — стало відомо, що трапилося
Пост ПвК "Схід". Джерело: соцмережі

Нагадаємо, що не так давно у Дніпрі пролунали вибухи, внаслідок яких ППО полювало на російську ракету. 

Вибухи також пролунали й у Кропивницькому: попередньо окупанти завдали удару з ОТРК "Іскандер". Звуки пролунали до оголошення загрози.

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