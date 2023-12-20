Вибухи в Дніпрі 20 грудня — над містом спрацювало ППО

Вибухи у Дніпрі — стало відомо, що трапилося
В Дніпрі прогриміли вибухи. Повідомляється, що підрозділи ППО ЗСУ знищили російську авіаракету Х-59.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.
ЗСУ збили російську ракету
За його словами, російську крилату авіаракету Х-59 "Ґедзь" збили у Дніпровському районі підрозділи сил ППО, підпорядковані повітряному командуванню "Схід".
"Небо над областю чисте. Захисникам та захисницям браво!" — написав він.
Цю інформацію також підтвердили й у Повітряному командуванні "Схід".
Нагадаємо, що не так давно у Дніпрі пролунали вибухи, внаслідок яких ППО полювало на російську ракету.
Вибухи також пролунали й у Кропивницькому: попередньо окупанти завдали удару з ОТРК "Іскандер". Звуки пролунали до оголошення загрози.
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