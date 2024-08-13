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Військовий аналітик спрогнозував, як довго Україна може утримувати території Курської області РФ

13 серпня 2024 18:39
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Військовий аналітик повідомив, скільки Україна триматиме території Курщини
Танк Leopard 2. Ілюстративне фото: Сухопутні війська ЗСУ
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Експерт з безпеки та оборони професор Майкл Кларк вважає, що нещодавнє вторгнення Збройних сил України до Курської області Росії не має на меті довготривале утримання території. На його думку, таке вторгнення триватиме щонайбільше кілька тижнів.

Про це він розповів в коментарі Sky News у вівторок, 13 серпня.

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Експерт зазначив, що для виживання президента Росії Володимира Путіна критично важливо продемонструвати, що російська територія є недоторканною, що зумовлює його намір усунути цей анклав будь-якими засобами.

"Для власного виживання в Кремлі він повинен чітко дати зрозуміти, що російська територія священна, тому він зробить все можливе, щоб позбутися цього анклаву. Росія не зазнавала вторгнення з 1941 року, тому це обурливо з його точки зору", — зазначив Кларк.

Кларк також зазначає, що для України утримання цієї території на тривалий період не є критичним. Українська сторона вже отримала суттєву політичну вигоду від цього маневру.

"Вони вже отримують політичну вигоду від цього. Якщо українці зможуть протриматися протягом місяця чи шести тижнів, вони вважатимуть, що роботу зроблено, і спробують вивести свої війська належним чином", — додав експерт.

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