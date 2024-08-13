Военный аналитик сообщил, сколько Украина будет держать территории Курщины

Танк Leopard 2. Иллюстративное фото: Сухопутные войска ВСУ

Эксперт по безопасности и обороне профессор Майкл Кларк считает, что недавнее вторжение Вооруженных сил Украины в Курскую область России не преследует долговременное содержание территории. По его мнению, такое вторжение будет длиться максимум несколько недель.

Об этом он рассказал в комментарии Sky News во вторник, 13 августа.

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Эксперт отметил, что для выживания президента России Владимира Путина критически важно продемонстрировать, что российская территория неприкосновенна, что приводит его намерение устранить этот анклав любыми средствами.

"Для собственного выживания в Кремле он должен четко дать понять, что российская территория священна, поэтому он сделает все возможное, чтобы избавиться от этого анклава. Россия не испытывала вторжения с 1941 года, поэтому это возмутительно с его точки зрения", — отметил Кларк.

Кларк также отмечает, что для Украины содержание этой территории на длительный период не является критическим. Украинская сторона уже извлекла существенную политическую выгоду от этого маневра.

"Они уже получают политическую выгоду от этого. Если украинцы смогут продержаться в течение месяца или шести недель, они сочтут, что работа сделана, и попытаются вывести свои войска должным образом", — добавил эксперт.