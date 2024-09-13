Бої на Харківщині — росіяни виснажені, але намагаються просуватися

Бійці Третьої штурмової бригади. Фото: пресслужба бригади

Російські окупанти на Харківському напрямку виснажені, хоч і намагаються тиснути та просуватись далі. Це зумовлено тим, що в них стоїть мета, і враховуючи той мобілізаційний потенціал який у них є.

Про це повідомив командир другого штурмового батальйону Третьої окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук в ефірі "Ми-Україна".

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Кухарчук зазначив, що росіяни вже понад пів року ведуть активні наступальні дії та постійно підкидають нових людей. Таким чином їм вдається просуватися на деяких ділянках фронту.

"Противник продовжує здійснювати тиск, попри наступальні дії, які ми провели декілька тижнів тому, і просунулись на два кілометри, зайняли за декілька днів батальйонну лінію оборони, знищили дуже велику кількість особового складу, артсистем, техніки", — розповів командир.

За його словами, такий тиск зумовлений не тим, що противник високомотивований, а тим, що в них стоїть мета, і враховуючи той мобілізаційний потенціал який у них є, вони готові досягати своєї мети інколи не зовсім адекватними методами.