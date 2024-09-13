Бои в Харьковской области — россияне истощены, но пытаются продвигаться

Враг истощен — комбат Третьей штурмовой бригады поделился деталями боев на Харьковщине
Российские оккупанты на Харьковском направлении истощены, хотя и пытаются давить и продвигаться дальше. Это обусловлено тем, что у них стоит цель, и учитывая тот мобилизационный потенциал, который у них есть.
Об этом сообщил командир второго штурмового батальона Третьей отдельной штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук в эфире "Мы-Украина".
Какая ситуация на Харьковском направлении
Кухарчук отметил, что россияне уже более полугода ведут активные наступательные действия и постоянно подбрасывают новых людей. Таким образом, им удается продвигаться на некоторых участках фронта.
"Противник продолжает оказывать давление, несмотря на наступающие действия, которые мы провели несколько недель назад, и продвинулись на два километра, заняли за несколько дней батальонную линию обороны, уничтожили очень большое количество личного состава, артсистем, техники", — рассказал командир.
По его словам, такое давление обусловлено не тем, что противник высокомотивирован, а тем, что у них стоит цель, и учитывая тот мобилизационный потенциал, который у них есть, они готовы достигать своей цели иногда не совсем адекватными методами.
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