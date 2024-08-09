Обговорили захист на фронті — вечірнє звернення Зеленського 9 серпня

Зеленський заслухав доповіді військового керівництва країни — вечірнє звернення
Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 9 серпня, заслухав доповіді Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті. Водночас йому прозвітували про перспективи найближчого часу, можливості і завдання, які є у держави-терориста.
Про це Зеленський повідомив у Telegram.
Ставка Верховного Головнокомандувача 9 серпня
"Була ґрунтовна доповідь Головкома Сирського. Щодо нашого захисту на фронті – усі напрямки. Покровський, Торецький, Харківський – усі. Також був аналіз і наших активних дій", — йдеться у повідомленні.
Також президент заслухав доповіді Служби зовнішньої розвідки та ГУР стосовно перспектив найближчого часу, можливостей та завдань, які має Росія. Триває робота над подальшим обмеженням країни-терориста щодо ведення війни.
"Зокрема, була доповідь щодо наших далекобійних дронів. Щодо застосування доповідав керівник СБУ Малюк", — зазначив український лідер.
Крім того, була доповідь командувача Повітряних сил Миколи Олещука про зміцнення нашої ППО та міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка про безпекову підготовку шкіл до нового навчального року.
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