Обговорили захист на фронті — вечірнє звернення Зеленського 9 серпня

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 9 серпня, заслухав доповіді Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті. Водночас йому прозвітували про перспективи найближчого часу, можливості і завдання, які є у держави-терориста.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

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"Була ґрунтовна доповідь Головкома Сирського. Щодо нашого захисту на фронті – усі напрямки. Покровський, Торецький, Харківський – усі. Також був аналіз і наших активних дій", — йдеться у повідомленні.

Також президент заслухав доповіді Служби зовнішньої розвідки та ГУР стосовно перспектив найближчого часу, можливостей та завдань, які має Росія. Триває робота над подальшим обмеженням країни-терориста щодо ведення війни.

"Зокрема, була доповідь щодо наших далекобійних дронів. Щодо застосування доповідав керівник СБУ Малюк", — зазначив український лідер.

Крім того, була доповідь командувача Повітряних сил Миколи Олещука про зміцнення нашої ППО та міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка про безпекову підготовку шкіл до нового навчального року.