Вбивство та розчленування військового — в Офісі Генпрокурора почали розслідування

Генеральний прокурор України Андрій Костін. Фото: REUTERS

Офіс Генерального прокурора України у суботу, 3 серпня, розпочав розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни через жорстоку страту українського військового. Фото його понівеченого тіла оприлюднено в соцмережах.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора у Telegram.

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У прокуратурі зазначили, що досудове розслідування відкрили за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством — ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

У відомстві повідомили, що правоохоронці перевіряють інформацію, яка поширюється в соцмережах. Також тривають слідчі дії щодо обставин скоєння жорстокого злочину.

"Росія послідовно повторює злочини нацистів, зухвало демонструючи повну зневагу до усіх норм цивілізованого світу. Цей кричущий випадок — чергове нагадування, що терористичний режим РФ — це зло. Зло має бути покаране", — наголосив генпрокурор Андрій Костін.