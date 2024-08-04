Убийство и расчленение военного — в Офисе Генпрокурора начали расследование

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин. Фото: REUTERS

Офис Генерального прокурора Украины в субботу, 3 августа, начал расследование по факту нарушения законов и обычаев войны из-за жестокой казни украинского военного. Фото его изуродованного тела обнародовано в соцсетях.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора в Telegram.

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В прокуратуре отметили, что досудебное расследование было открыто по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством — ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

В ведомстве сообщили, что правоохранители проверяют информацию, которая распространяется в соцсетях. Также продолжаются следственные действия по обстоятельствам совершения жестокого преступления.

"Россия последовательно повторяет преступления нацистов, дерзко демонстрируя полное пренебрежение ко всем нормам цивилизованного мира. Этот вопиющий случай — очередное напоминание, что террористический режим РФ — это зло. Зло должно быть наказано", — подчеркнул генпрокурор Андрей Костин.