Наступ росіян — у Генштабі ЗСУ повідомили про ситуацію на кожному напрямку

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Military Media Center

Ворог продовжує атакувати кожен із напрямків. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 160 бойових зіткнень.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

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Дані Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 14 липня

Сьогодні триває 872 доба повномасштабного вторгнення. У Генштабі повідомили, що

протягом минулої доби на фронті зафіксовано 160 бойових зіткнень.

"За вчора противник завдав два ракетних удари, 71 авіаудар та здійснив понад 4500 обстрілів, зокрема 140 з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, а також пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру", — йдеться в повідомленні.

Атака ворога 13 липня. Фото: допис Генштабу ЗСУ

На Харківському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень поблизу Глибокого та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку було зафіксовано 18 атак за добу, зокрема біля Синьківки, Вільшаної, Петропавлівки, Новоселівки, Піщаного, Берестового та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку противник здійснив 16 атак поблизу Греківки, Макіївки та Тернів.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили 12 штурмових дій біля Білогорівки, Роздолівки, Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували 12 разів у районах Григорівки, Часового Яру, Кліщіївки та Андріївки.



На Торецькому напрямку зафіксовано 13 атак неподалік Північного, Нью-Йорка та Торецька.

На Покровському напрямку українські захисники відбили 40 штурмових дій у районах Прогресу, Воздвиженки, Новоолександрівки, Калинового, Лозуватського, Новоселівки Першої та Яснобродівки, де ворог, підтриманий авіацією, намагався витіснити наші підрозділи з позицій. Найбільша концентрація атак була біля Новоолександрівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 16 атак біля Красногорівки, Костянтинівки, Карлівки та Побєди.

На Времівському напрямку ворог здійснив 18 штурмів неподалік Урожайного, Водяного, Макарова, Великої Новосілки та Костянтинівки.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках окупанти продовжують намагатися вибити підрозділи Сил оборони з позицій. Дві атаки росіян не мали успіху біля Малої Токмачки та Козачих Лагерів.

На Гуляйпільському напрямку обстановка залишається без суттєвих змін.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, обстрілює населені пункти з території РФ та збільшує кількість мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Ми писали, що українські військові продовжують ліквідувати загарбників, їхню техніку і зброю. Протягом минулої доби бійця ЗСУ вдалося знищити 1320 осіб особового складу РФ.

Нагадаємо, російські війська почали використовувати тактику прокладання тунелів на Торецькому напрямку. Подібні тунелі використовувалися росіянами в Авдіївці, тому можуть становити серйозну загрозу для українських позицій.